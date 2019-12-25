HABER
  3. Yalnız yaşayan kadın, yangında can verdi

Yalnız yaşayan kadın, yangında can verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 13:38 | Son Güncelleme

BURDUR'un Gölhisar ilçesinde tek başına oturduğu evde yangın çıkan Mehsure Kaya (82), yaşamını yitirdi.  Gölhisar ilçe merkezindeki Fatih Mahallesi Özel İdare Binası karşısında Mehsure Kaya'nın tek başına oturduğu iki katlı evin üst katında saat 09.00 sıralarında yangın çıktı.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'un Gölhisar ilçesinde tek başına oturduğu evde yangın çıkan Mehsure Kaya (82), yaşamını yitirdi.
Gölhisar ilçe merkezindeki Fatih Mahallesi Özel İdare Binası karşısında Mehsure Kaya'nın tek başına oturduğu iki katlı evin üst katında saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Nedeni henüz bilinmeyen yangın bir anda büyüdü. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü.
Evde yapılan incelemede Mehsure Kaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği tahmin edilen Mehsure Kaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gölhisar Devlet Hastanesi morguna konuldu.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Asgari ücrette flaş gelişme! İşte Ankara’da konuşulan yeni asgari ücret... Asgari ücrette flaş gelişme! İşte Ankara’da konuşulan yeni asgari ücret...
Karadeniz'de 3 ilde 10 noktada yangınlar sürüyor (5)Karadeniz'de 3 ilde 10 noktada yangınlar sürüyor (5)
DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildiDEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkutan yangınlar devam ediyor! 5 il, 71 nokta

Korkutan yangınlar devam ediyor! 5 il, 71 nokta

Asgari ücrette tarih belli oldu

Asgari ücrette tarih belli oldu

Halkbank'tan yüzde 100 faiz indirimi

Halkbank'tan yüzde 100 faiz indirimi

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

Şişli'de iki kardeşin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Şişli'de iki kardeşin hayatını kaybettiği kaza kamerada

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM Otoyolu’nda intihar girişimi! Yol trafiğe kapandı

TEM'i trafiğe kapatan olay!

Fenerbahçeli eski futbolcunun gölette cesedi bulunan kayınvalidesi toprağa verildi 

Fenerbahçeli eski futbolcunun kayınvalidesi toprağa verildi

Son dakika: Bahçeli'den Kanal İstanbul eleştirilerine yanıt!

Bahçeli'den Kanal İstanbul eleştirilerine yanıt!

Hamile kadına koca şiddeti! "Ölmek istemiyorum"

Hamile kadının feryadı: Ölmek istemiyorum

Zonguldak'ta maden ocağında patlama

Maden ocağındaki patlamadan kötü haber

'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım' diyen kadın hakkında istenen ceza belli oldu

"Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım" demişti! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.