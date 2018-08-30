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Yalnız yaşayan kadına kaymakamdan ev

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 10:07 | Son Güncelleme

MUŞ'un Varto ilçesine bağlı Çaylar köyünde tek başına yaşayan Zerdi Gezer'e (60), Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin ev yaptırıyor.  Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çetin, düzenlediği köy ziyaretleri sürerken, ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki 70 haneli ve 500 nüfuslu Çaylar köyü sakinlerinin sorunlarını dinledi. Kaymakam Çetin, köyde yalnız yaşayan ve ekonomik durumu iyi olmayan Zerdi Gezer'e ev sözü verdi.

Yalnız yaşayan kadına kaymakamdan ev

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA) - MUŞ'un Varto ilçesine bağlı Çaylar köyünde tek başına yaşayan Zerdi Gezer'e (60), Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin ev yaptırıyor.
Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çetin, düzenlediği köy ziyaretleri sürerken, ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki 70 haneli ve 500 nüfuslu Çaylar köyü sakinlerinin sorunlarını dinledi. Kaymakam Çetin, köyde yalnız yaşayan ve ekonomik durumu iyi olmayan Zerdi Gezer'e ev sözü verdi. Çetin, kısa sürede inşaatına başlanan Gezer'in evinde, beraberindeki İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanları ile incelemelerde bulundu. Evin bir an önce bitirilmesi talimatını veren Kaymakam Çetin, "Evin inşaatına başladık. Teyzemiz, fedakarca inşaatın başında ayrılmıyor. Biz de devlet olarak vatandaşımızın yanındayız. Muhtarımız burada, köyden vatandaşlarda destek oluyor. Köylüler de burada çalışıyor. Teyzemize güzel bir ev yapacağız. Çayını da içmeye geleceğiz" dedi.
Eşinin öldüğünü, 4 çocuğunun da evlenerek, uzağa gittiğini ve bu yüzden tek başına kaldığını dile getiren Zerdi Gezer ise Kaymakam Çetin'e teşekkür etti.

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Yalnız yaşayan kadına kaymakamdan evYalnız yaşayan kadına kaymakamdan evYalnız yaşayan kadına kaymakamdan evYalnız yaşayan kadına kaymakamdan ev

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