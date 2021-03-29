HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yalnız yaşayan kadının evi alev alev yandı

Yalnız yaşayan kadının evi alev alev yandı

29.03.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Havran ilçesinde yalnız yaşayan kadının evi alev alev yandı.Sabah saatlerinde Mecit Mahallesi’nde yangın çıktı.

Balıkesir’in Havran ilçesinde yalnız yaşayan kadının evi alev alev yandı.
Sabah saatlerinde Mecit Mahallesi’nde yangın çıktı. 2 katlı müstakil evde henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın bütün evi sardı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Havran İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, ev kullanılmaz hâle geldi. Kaymakam Enver Özderin, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ileri sürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobili çalmak istedi, 10 yaşındaki çocuk engel oldu Otomobili çalmak istedi, 10 yaşındaki çocuk engel oldu
İzmir'de intihar eden polisle ilgili açıklamaİzmir'de intihar eden polisle ilgili açıklama
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
1/

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Diğer Haberler

Koronavirüsün pik yaptığı Samsun'a polis takviyesi

Virüsün zirve yaptığı kente polis takviyesi!

Yer: Adana! Mangal yakma yasağını böyle aştılar

Mangal yakma yasağını böyle aştılar

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

İzmir'de güneş gözlüğü hırsızlığı suçlaması sonrası intihar eden polis memuruyla ilgili Emniyet'ten açıklama

İzmir'de intihar eden polisle ilgili açıklama

Su kanunu nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan su kanununun içeriği ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan su kanunu açıklaması

Görüntüler olay olmuştu! Hamza Dağ'dan 'Kürşat Ayvatoğlu' açıklaması

Görüntüler olay olmuştu! Flaş 'Kürşat Ayvatoğlu' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.