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Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 16:47 | Son Güncelleme

Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, yalnız yaşayan kişi evinde babası tarafından ölü bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki müstakil evinde yalnız yaşayan Cevahir Koyuncu'dan (29) haber alamayan arkadaşları, durumu baba Doğan Koyuncu'ya bildirdi.

Oğlunun yaşadığı eve gelen baba Koyuncu, penceredeki korkulukları sökerek eve girdi.

Cevahir Koyuncu'nun yerde hareketsiz yattığını gören baba, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Koyuncu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Koyuncu'nun cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Adıyaman Gölbaşı ölü bulundu

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