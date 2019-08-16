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Yalnız yaşayan kişinin öldüğü 4 ay sonra ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 01:27 | Son Güncelleme

Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHA - KADIKÖY'deki evinde yalnız yaşayan ve kendisinden uzun süredir haber alınamayan Teoman Beysan'a ulaşamayan komşuları, evden gelen kokular üzerine polise haber verdi.

Yalnız yaşayan kişinin öldüğü 4 ay sonra ortaya çıktı

Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHA - KADIKÖY'deki evinde yalnız yaşayan ve kendisinden uzun süredir haber alınamayan Teoman Beysan'a ulaşamayan komşuları, evden gelen kokular üzerine polise haber verdi. Çilingir yardımıyla eve giren polis, yaklaşık 4 ay önce öldüğü tahmin edilen Teoman Beysan'ın çürümüş cesediyle karşılaştı.
Acıbadem Mahallesi Şam Fıstığı Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evinde 5 yıldır yalnız yaşayan Teoman Beysan'dan uzun süredir haber alamayan komşuları gece saatlerinde dairenin kapısını çaldı. Kapının açılmaması ve evden gelen kokular üzerine komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla dairenin kapısını açarak eve girdi. Bu sırada daireden yoğun kokular yükseldi. Ekipler, dairede Teoman Beysan'ın çürümüş cesediyle karşılaştı. Olay yeri ekiplerinin ilk incelemelerinde, Beysan'ın 4 ay önce hayatını kaybettiği belirtildi. Evde yapılan incelemede ise duvardaki takvim yaprağının son olarak 12 Nisan tarihinde kaldığı saptandı. Beysan'ın cesedi incelemeler sonucu otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Öte yandan, komşuları ise psikolojik sorunları olduğunu iddia ettikleri Beysan'ın hiçbir yakını ile görüşmediğini ve arkadaşlarıyla da arasının iyi olmadığını öne sürdü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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