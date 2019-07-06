Yalnız yaşayan yaşlı adam bağ evinde ölü bulundu

Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, yalnız yaşayan Hilmi Özkarakaş'ı (71), bağ evinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Azatlı yolundaki Hilmi Özkarakaş'a ait bağ evinde meydana geldi. İddiaya göre yalnız yaşayan Hilmi Özkarakaş'ı ziyarete gelen yakınları yaşlı adamı hareketsiz halde buldu. Yakınlarının jandarmaya haber vermesi üzerine bağ evine gelen ekipler, yaptığı kontrolde 3 çocuk babası Hilmi Özkarakaş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşlı adamın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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