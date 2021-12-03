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  4. Yalnız yaşayan yaşlı adama 5 kişi dehşeti yaşattı

Yalnız yaşayan yaşlı adama 5 kişi dehşeti yaşattı

03.12.2021 02:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de, yalnız yaşayan Fevzi Şahin (78), evine giren 5 şüpheli tarafından darbedildi, ardından Şahin'in parası çalındı. Hastaneye kaldırılan Şahin'in durumunun ağır olduğu öğrenilirken şüphelilerden üçü gözaltına alındı. Kaçan şüphelileri yakalamak için ise çalışmalar sürüyor.

Yalnız yaşayan yaşlı adama 5 kişi dehşeti yaşattı

Olay, saat 23.30 sıralarında Yuva Mahallesi 2543'üncü sokakta bulunan müstakil evde meydana geldi.

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5 KİŞİ DARBETTİ

İddiaya göre, yalnız yaşayan bekçi emeklisi Fevzi Şahin'in kapısı çalındı. Kapıyı açan Şahin, karşısında tanımadığı 5 kişiyle karşılaştı. Evine zorla girmek isteyen 5 kişiye karşı koymaya çalışan Şahin, başına ve vücuduna aldığı sopa darbeleriyle yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Şahin'in yardım çığlıklarını duyan komşuları polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şahin, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

HIRSIZLIK YAPTIKLARI BELİRLENDİ

Polis ekiplerince yapılan incelemede ise şüphelilerin evden kurusıkı tabanca ve bir miktar para aldıkları belirlendi.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Ekipler, yaptıkları araştırma sonucu 5 şüpheliden A.M., B.Z. ve ismi öğrenilemeyen bir şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

YAŞLI ADAMIN DURUMU AĞIR

Tedaviye alınan Şahin'in durumunun ağır olduğu belirtilirken, kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor. (DHA)

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