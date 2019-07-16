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Yalnız yaşayan yaşlı adamın evinde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 14:07 | Son Güncelleme

Konya’da yalnız yaşayan 85 yaşındaki adamın müstakil evinde çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.

Konya’da yalnız yaşayan 85 yaşındaki adamın müstakil evinde çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen komşuları tarafından dışarıya çıkarılan yaşlı adam hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangın, saat 11.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karatay ilçesi Büyük Kumköprü Mahallesi Akcami Sokak’ta çıktı. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 85 yaşındaki Hasan Hüseyin Karaböcü’nün kaldığı müstakil evin oturma odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaşlı adamın evde olduğu sırada çıkan yangın sırasında bir patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen yaşlı adam, komşularının yardımıyla dışarıya çıkarıldı. Yaşlı adam, olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle daha fazla büyümeden söndürüldü. Yapılan ilk incelemede herhangi bir patlama emaresine rastlanılmadığı öğrenildi. İncelemeler sırasında içerisinde benzin olan bir bidonun bulunması üzerine adrese Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Polis evde ve eklentilerinde araştırma yaparak yangının çıkış nedenini tespit etmeye çalıştı.
Yangının kundaklama sonucu çıkıp çıkmadığı araştırılıyor.

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