Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Amasya'nın Taşova ilçesinde yalnız yaşayan 74 yaşındaki Kadriye Dülger evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Dereli köyünde yalnız yaşayan Dülger’den haber alamayan komşuları evini kontrol ettiğinde Dülger'i yerde hareketsiz buldu.
Bunun üzerine jandarma ile sağlık ekiplerine haber verildi.
Yapılan inceleme sonucu Dülger’in hayatını kaybettiği tespit edildi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra Dülger'in cenazesi Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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