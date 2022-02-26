Yalnız yaşayan yaşlı kadınların kefen parasına göz diktiler! 100 TL verip...

Denizli’de odun yardımı bahanesiyle güvenlerini kazandıkları 2 yaşlı kadının evine zorla girerek 55 bin TL değerinde altın ve para çalan 3 şüpheli, JASAT’ın titiz çalışması sonucu yakalandı. Yaşlı kadınların kefen parasına göz diken ve 2’si kardeş olan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Denizli’nin Baklan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İzmir’den plakasız bir kamyonet ile yola çıkan 3 şüpheli, aracın kasasına bir miktar odun parçası doldurarak Bakan ilçesine geldi. Bölgede gözlem yapan şüpheliler, yalnız yaşadığına kanaat getirdikleri önce 75 yaşındaki Zehra Haykıran, daha sonra ise 92 yaşındaki Emine Kasap’ın evine geldi. Kendilerini kaymakamlık görevlisi olarak tanıtıp, odunları da yardım için getirdiklerini ifade ederek iki kadının güvenini kazanan şüpheliler, ellerindeki yardım parası olduğunu söyledikleri 200 TL’yi uzatıp yaşlılardan parayı bozup üstünü getirmeleri talep etti. Evlerine giren Zehra Haykıran ile Emine Kasap’ı gizlice takip eden şüpheliler, yaşlı kadınların sakladıkları yerden çıkardıkları ve içerisinde kefen paralarının bulunduğu torbaları zorla alarak kayıplara karıştı.

Yaşlı kadınların çığlıkları üzerine yardıma koşan komşuları, durumu jandarmaya ihbar etti. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Baklan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zehra Haykıran’ın evinden 50 bin TL değerinde para ve altın ile Emine Kasap’ın evinden 5 bin TL nakit para çalan şüphelilerin peşine düştü. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarının titiz bir şekilde incelenmesi sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler, eş zamanlı operasyonlar ile gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularında suçlarını itiraf eden şüphelilerden 22 yaşındaki Hasan Can E’nin 12, 16 yaşındaki kardeşi Eren E’nin 1 ve 20 yaşındaki Görkem E’nin ise 11 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı. “Yağma ve nitelikli konut dokunulmazlığı” suçlarından mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Yıkadığı çamaşırları topladığı sırada daha önceden tanımadığı şüphelilerin yanına geldiğini belirten 75 yaşındaki Zehra Haykıran, “Yanıma gelip, ‘Biz size bakacağız’ dediler. Elindeki 100 TL’yi gösterip ‘Bunu sana getirdik. Sendeki paralarla bozup, bize üstünü ver’ dediler. Ben ağırdan alınca, ‘Biz çıkalım da sen rahat rahat parayı boz deyip’ dışarı çıktılar. Ben dolaptan paraları alıp aşağıya inerken, bir anda içeriye girdiler. Nasıl oldu anlayamadım ama dolapta sakladığım paraları, altınları, küpeleri ve zinciri aldılar. Ben, ‘Benim neyime bakacaksınız’ diye sorarken, her şey biranda olupbitti. Jandarmadan Allah bin kere razı olsun” dedi.

Yaşlı kadının çığlıkları sonucu yardımına koşan komşusu Ali Demir de, “Olayı duyunca hemen koştuk ama kimseyi göremedik. ‘Odun getirdik, yardım edeceğiz’ diyerek gelmişler. Komşumuz evine girince, arkadaşından içeriye gidip içerisinde para ve altınlarının olduğu poşeti alıp gitmişler. Hemen durumu jandarmaya haber verdik. Allah razı olsun jandarmamız, kısa sürede failleri yakalayıp adalete teslim ettiler” diye konuştu.

Yaşadıklarının şokunu halen atlatamayan 92 yaşındaki Emine Kasap ise, şüphelilerin yakalandığı haberini öğrenince gözyaşlarını tutamadı. Yaşlı kadın, “Allah sizden bir kere değil, bin kere razı olsun” sözleriyle, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

