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Yalnız yaşıyordu! Genç hemşire evinde ölü bulundu

16.11.2024 16:58
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde hemşire Begüm Tonguz (23), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Tonguz'un kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yalnız yaşıyordu! Genç hemşire evinde ölü bulundu

Olay, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Çerkezköy ilçesindeki özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Begüm Tonguz'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerinde adrese giden polis ve sağlık ekipleri, hemşireyi yalnız yaşadığı evinde buldu. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Tonguz'un cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Tonguz'un, yarın memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde toprağa verileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hemşire Tekirdağ
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