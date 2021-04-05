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  4. Yalnız yürürken görülmüştü! 40 saat boyunca haber alınamadı, bakın nereden çıktı

Yalnız yürürken görülmüştü! 40 saat boyunca haber alınamadı, bakın nereden çıktı

05.04.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da evi terk eden ve kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki Mahmut Harman, komşu ilçe olan Alaşehir'deki bir camide uyurken bulundu. Eşiyle tartıştıktan sonra kayıplara karışan Harman'a jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu ulaşıldı.

Yalnız yürürken görülmüştü! 40 saat boyunca haber alınamadı, bakın nereden çıktı

Kula'dan Alaşehir ilçesine kadar yürüdüğü tahmin edilen Harman, savcılık talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığında alınan ifadesinin ardından ailesine teslim edildi.

Kula'ya bağlı kırsal Gölbaşı Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Mahmut Harman, iddiaya göre 3 Nisan Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında eşi Mediha Harman (60) ile tartıştıktan sonra evi terk etti. Yanına az miktarda para alıp ortadan kaybolan yaşlı adamdan haber alınamayınca, İlçe Jandarma Komutanlığı'na ihbar edilmesiyle arama çalışmaları başlatılmıştı. 4 Nisan Pazar günü, sabah saatlerinde başlayıp hava kararıncaya kadar devam eden ve AFAD tarafından destek verilen arama çalışmalarında herhangi bir ize rastlanmayınca, jandarma ekipleri yaşlı adamın son görüldüğü bölgeden Alaşehir ilçesine gidebilme ihtimaline karşı, Alaşehir ilçesinde kamera incelemesine başladı.

TEK BAŞINA YÜRÜDÜ

Kula'dan Alaşehir ilçesine giderken yol üzerinde bulunan Baklacı Mahallesi'ndeki bir iş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, Mahmut Harman'ın tek başına yürüdüğünü tespit etti. Arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaşırken, yaşlı adamın Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Pazar Camisinde uyuduğu tespit edildi. Gölbaşı Mahalle Muhtarı Mehmet Kuş ve kayıp şahsın akrabaları ile birlikte yaşlı adam bulunurken, savcılık talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alındı. Yaşlı adam, buradaki işlemlerinin ardından sağlıklı bir şekilde ailesine teslim edildi.

40 SAAT SONRA ULAŞILDI

Yaklaşık 40 saat sonra bulunan yaşlı adamın, eşiyle tartıştıktan sonra evden çıktığı, mahalle çevresinde bir süre vakit geçirmesinin ardından yürüyerek Alaşehir ilçesine gittiği tahmin ediliyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Manisa

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