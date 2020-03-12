Yalnızca 6 haftada 9 bin dolara sıfırdan ev inşa etti!

Amatör şarkıcı, yalnızca 9 bin dolarlık birikimiyle kendisine benzersiz bir ev inşa etti. Sıfırdan bir ev inşa eden Areen, yapı için aircrete isimli bir malzeme kullandı. Ve benzersiz evi yalnızca 6 haftada inşa etti. İşte kubbe evden kareler...

Hayalindeki evi geri dönüştürülmüş maddelerle inşa etti

Dünya, iklim değişikliği ve sağlık tehditleri ile ilgili haberlerle çalkalanmasına rağmen kirlilik ve verimsiz geri dönüşüm çağın ana endişelerinden biri olmaya devam ediyor.

Bu nedenle geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan yapılar oldukça revaçta...

Örneğin, 'aircrete' ismindeki materyal, betona hava kabarcıkları eklenerek üretiliyor. Bu kelime hava (air) ve beton (concrete) kelimelerinin birleşiminden oluşuyor.

Malzeme, tek katlı ve düşük maliyetli evler için ideal özellikler barındırıyor. Kendi evini düşük maliyetle tasarlamak isteyenler, aircrete malzemesine yöneliyor.

Aircrete su geçirmiyor, ateşten etkilenmiyor, ayrıca çok iyi seviyede ısı ve ses yalıtımı sunuyor. Yazın serin, kışın sıcak tutuyor.

Beton gibi ağır, soğuk ve sert olmayan bu malzemeyle, çalışmak oldukça kolay...

Ayrıca, bu malzeme kubbe evler inşa etmek isteyenlerin ilgisini çekiyor. Tıpkı Steve Areen'in yaptığı gibi...

ABD'li gezgin, fotoğrafçı ve müzisyen olan Steve Areen, 9 bin dolara kubbe ev inşa etti.

2011'de arkadaşı Hajjar Gibran ile gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Tayland'a hayranlık duyan Gibran, kendisine ufak bir çiftlik buldu.

Areen, arkadaşının rehberliğiyle 6 hafta içinde kubbe evini inşa etti.

Gezginin dediğine göre evin kaba inşaatı yaklaşık 6 bin dolar tuttu.

Mobilyalar ve tesisat için de bütçe ayıran Areen, bunun için 3 bin dolar ayırdı.

Ancak Areen, hayalindeki evi inşaa ederken oldukça uyguna mal edebilmesinin Tayland'da olmasından kaynaklandığına da dikkat çekti.

Yapının son hali Hobbit evlerini andırdı.

Evin yatak odası küçük ancak odadaki pencereler, odayı geniş ve ferah gösteriyor.

Yapının tepesinde, manzaranın seyredilebileceği bir hamak da bulunuyor.

Yeşilliklerle dolu sıra dışı banyo!

Bu benzersiz evin dekorasyonunda oldukça farklı detaylar da barındırıyor.

Mesela çevreyi izleyebileceğiniz hamağa ulaşmak için evin çatısına çıkmayı kolaylaştıracak özel merdivenler bulunuyor. Bu merdivenlerin görünümü ise bambaşka bir hava katıyor.

Ahşaba ağırlık verilerek tasarlanan odalarda en dikkat çekici detaylardan biri de banyoda bulunuyor. Yeşiller içindeki banyoda bulunan musluk kendinizi doğada hissetmenizi sağlıyor.

Kubbe görünümü sayesinde oldukça ferah bir ortamın elde edildiği de binanın göze çarpan özellikleri arasında.

Bu sevimli evin kapısı da kendine has bir görünüme sahip.

Binanın çevresini dolaşan bir kişinin her açıda bambaşka bir tasarımla karşılaştığını da söyleyebiliriz.

Evin mutfağına adım attığınızda da kendinizi bir Hobbit evinde gibi hissedebilirsiniz.

Ahşap kadar yeşilin de detaylarda değerlendirildiği evde ocağın konumlandırılma şekli de dikkat çekiyor.

Binanın tepesinde konumlandırılan üçgen prizma şeklindeki camla evin içinde çok daha aydınlık bir ortam sağlanmış.

Binadaki cam kullanımı sadece tavanla kısıtlandırılmamış. Yatak odasının penceresi için de oldukça bonkör davranan Areen, bir cepheyi cam kaplamış. Böylece yattığı yerden doğayı izleyebiliyor.

Binanın benzersiz görünümü kadar bir güzel yanı daha var...