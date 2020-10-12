“Yalnızca benim gibi insanlar bizi iklim krizinden çıkarabilir”

Greta ödün vermeyen tavrıyla iklim krzine küresel çapta dikkat çekti ve geçen yıl Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nde gelecek nesillerin hayatlarını mahvettikleri için dünya liderlerini azarladığı ateşli konuşmasıyla manşetlere taşındı.

The Guardian’a verdiği röportajda iklim krizinden çıkmak için farklı zihniyetlere gerek olduğunu söyleyen Thunberg, “Asperger sendromu ya da otizmi olan, sosyal kodları takip etmeyen benim gibi insanlar, bizler önemli sorunlardan kaçınılan bu sosyal oyunda sıkışmış değiliz. Bizler, zor sorular sormaya cesaret edeniz. Bu da herkes oynadığı rolden memnunken durağan olanı görmemize yardımcı olur” dedi.

17 yaşındaki İsveçli aktivist “ İklim krizi nden çıkmak için bizi içine çeken zihniyetten farklı bir zihniyete ihtiyacımız var” demişti.

Bu hafta vizyona girmesi planlanan I Am Greta (Ben Greta) adlı belgesel film, Greta’nın mesajını açık ve en basit şekilde iletebilmesinde, ses çıkarmasını engelleyecek sosyal normların baskını hissetmemesinde Asperger sendromunun etkisi olduğunu dile getiriyor.

Greta, içinde bulunduğu sendromun kendisine dünyayı farklı yerden görme yeteneği verdiğine, önemli konulara konsantre olmasını sağladığına ve diğer insanların göremediğini görmesine izin verdiğine inanıyor.

Thunberg, İsveç parlamentosu önünde okula gitmeyip iklim için eylem yapmaya başladığı 2018 senesinden sonra iklim ve çevre hareketinin yüzü oldu. Greta’nın ebevenyleri ise akvizmin Greta’nın hayatındaki yemek yemeyi bıraktığı ve konuşmadığı bir yıllık karanlık bir dönemin sona ermesine yardımcı olduğunu belirtiyor.

Greta o günden beri gezegendeki en güçlü insanları korkusuzca eleştirmeyi sürdürüyor. Sör David Attenboroug ile birlikte kampanya yürüten Thunberg, 2019’da TIME tarafından yılın kişisi seçildi.

I Am Greta adlı belgesel film, Thunberg’i dünyanın en tanınmış gençlerinden biri olarak perdeye taşırken ayrıca iklim hareketinin Greta’nın kendisinden daha büyük olduğuna da dikkat çekmek istiyor.

Greta bu konuda ise “Bu ilgi çok uzun sürmeyecek. Bana olan ilgi yakında sona erecek. Böylesi genç bir yaş için bu ilgi sağlıklı değil. Bizim geçmişi görmemiz gerekiyor” dedi.



