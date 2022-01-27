Yalnızca birkaç saniye sürüyor ama etkisi büyük! iPhone'unuzun pil süresini böyle artırabilirsiniz

Sahibi olduğu iPhone'un pil süresinden memnun olmayan kullanıcılar, iPhone'un pil süresini uzatmak için internette çeşitli araştırmalar yapıyor ve karşılarına çıkan birçok tavsiyeye uymaya çalışıyor. Evet, gerçekten de iPhone'unuzun pil süresi daha da kötüye gidiyorsa, bunu düzeltmenin birkaç hızlı ve kolay yolu bulunuyor. İşte iPhone pil ömrünüzü iyileştirmek adına uygulayabileceğiniz tüyolar...

1- iPHONE'UNUZDA OTOMATİK PARLAKLIĞI AÇIN

iPhone'unuz çok yüksek parlaklık seviyelerine çıkıyor olabilir. Bu, özellikle güneş ışığı altında kullanımlar için oldukça önemli. Ancak sürekli olarak parlaklığı maksimumda tutmak telefonunuzun pil ömrünü hızlıca tüketir. Burada şöyle bir denklem kurabilirsiniz; Telefonumun ekranı ne kadar parlak oluyorsa pilim de o kadar hızlı biter... Bu yüzden otomatik parlaklığı açarak ortama göre parlaklığın kendi kendine ayarlanmasını sağlamanız daha mantıklı.

2- PİLİNİZİ HARCAYAN UYGULAMALARDAN KURTULUN

iPhone'unuzda Ayarlar > Pil > Pil Sağlığı > Son 10 Gün seçeneğine dokunarak, geçen bir buçuk haftadaki farklı uygulamaların pil kullanımına bakmanız bu noktada oldukça önemli. Burada tam olarak hangi uygulamaların pilinizi tükettiğini görebilirsiniz. Böylece çok fazla tüketim yaptığını düşündüğünüz uygulamaları analiz ederek, onlardan kurtulabilirsiniz. Özellikle aktiviteyi göster seçeneğine tıklayarak, bir uygulamanın arka planda ne kadar çalıştığını görmeniz hangi uygulamanın pili nasıl harcadığı konusunda karar vermeniz için oldukça faydalı olacaktır.

3- UYGULAMALARI SÜREKLİ OLARAK KAPATMAYIN

iPhone'da uygulamaları sürekli olarak kapatmak zaman kaybı olarak nitelendiriliyor. Apple, bir uygulama donmadığı sürece uygulamaları kapatmaya gerek olmadığını söylüyor. Bu yüzden uygulamaları tamamen yeniden başlatmanın daha fazla pil ömrü tüketeceği fikri hakim. Yani bir uygulamayı kullandıktan sonra onu yukarı kaydırıp kapatarak pilinizden daha fazla kayıp yaşayabilirsiniz.

4- iPHONE'UNUZU ŞARJ OLURKEN KULLANMAYIN

iPhone'u şarj cihazına bağlıyken kullanmak oldukça makul bir seçenek gibi görünse de işin aslı öyle değil. Çünkü bu, telefonun piline zarar verebilir. Üstelik bu kullanım senaryosunda sadece pil ömrünüzü tüketmekle kalmayıp, aynı zamanda şarj döngünüzü de bozabilirsiniz. Bu konuda çarpıcı kanıtlar var.

5- SAFARİ'DEKİ SEKMELERİ OTOMATİK OLARAK KAPATIN

iPhone'daki safari uygulamasında sekmelerin otomatik olarak kapatılmasını sağlamak hem sekmeleri manuel olarak kapatmanız için gereken iş yükünü azaltabilir, hem de pilinizi ve performansını artırabilir. Safari sekmelerinin otomatik olarak kapatılmasını sağlamak için iPhone'unuzda Ayarlar > Safari >Sekmeleri Kapat yolunu izleyin. Burada sekmelerin ne zaman otomatik olarak kapatılacağını seçebilirsiniz.

6- iPHONE'UNUZU SICAK TUTMAYIN

Pilinizi korumak için iPhone'u da sıcaktan korunmanız şart. Bu yüzden telefonu serin tutmanız gerekiyor. Bu hem pil ömrünüzü korumanıza yardımcı olacak hem de iPhone'unuzun performansının etkilenmesini engelleyecek.



