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'Yalnızca Güney Kore İran'dan petrol alımını durdurdu'

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 18:19 | Son Güncelleme

İran Petrol Bakanı Zengene, İran'dan sadece Güney Kore'nin petrol alımını durdurduğunu açıkladı

İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, Güney Kore dışında hiçbir ülkenin İran'dan petrol alımını durdurmadığını söyledi.

Başkent Tahran'daki petrokimya ürünleriyle ilgili düzenlenen fuara katılan Zengene, ABD yaptırımları ve İran'ın petrol satışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Güney Kore'nin son 3 aydan bu yana İran'dan petrol almadığını belirten Zengene, Seul yönetimi dışında alımları durduran ülke bulunmadığını dile getirdi.

İran petrolünün orta vadede devreden çıkmasının mümkün olmadığını savunan Zengene, kısa vadede ise ABD'lilerin 1 ay gibi sembolik bir süre için bile olsa İran petrolünü tamamen durdurmayı planladığını "Fakat bu ABD rüyasının hiç gerçekleşmeyeceğini" ifade etti.

Zengene, ham petrolün borsaya arz edilmesi konusunda da meclis, yargı erki ve hükümetin hemfikir olduğunu ve konunun Bakanlar Kurulu'nun onayını beklediğini kaydetti.

Konunun hassas olması nedeniyle arzın başlangıçta yüzde 20 riyal, yüzde 80 döviz şeklinde deneme amaçlı sınırlı olacağını aktaran Zengene, nihai kararın ise neticelere göre alınacağını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore İRAN petrol

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