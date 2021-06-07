Yalnızca iş hayatınızı kapsamıyor: Kariyer nedir? Kariyer koçluğu nedir?

Kariyer, Ortadoğu toplumlarında statü, gelir, yönetilen kişi sayısı, şirketin büyüklüğüyle ölçülen bir başarı kriteri olarak ortaya konan bir sözcüktür. Oysa ki kariyer, taşımak anlamına gelen ve kariyer olarak ele alındığında kişinin kendisini nereden nereye taşıdığını kapsayan bir tanımdır.

Koçluk kavramı ise, günümüzde çokça kullanılan ve içi biraz boşaltılan bir kavramdır. Koçluk, hayatın birçok alanında kişiye yol arkadaşlığı yapan, kişinin kendi kör noktalarını görmesini sağlayan bir metodolojidir. Kariyer koçluğu, kişinin kendisini olduğu yerden gitmek istediği yere doğru giden süreçte yol arkadaşlığı yapar.

KİMLER KARİYER KOÇUNA GİTMELİDİR?

Kariyer koçluğu, sadece profesyonellere değil iş hayatına atılmak isteyen girişimcilerden tutun da ne iş yapacağını henüz bulamayan yeni mezunlara, hatta üniversite öğrencilerine uygundur.

Kariyer sahibi olanlar, işinden memnun olmayanlar, hedefleri olan ve bu hedeflere ulaşmanın daha kısa yollarını arayanlar, üniversite öğrencileri, yeni bir pozisyona terfi etmiş kişiler kariyer koçuyla çalışabilir.