Yalnızca iş hayatınızı kapsamıyor: Kariyer nedir? Kariyer koçluğu nedir?

Kariyer, Ortadoğu toplumlarında statü, gelir, yönetilen kişi sayısı, şirketin büyüklüğüyle ölçülen bir başarı kriteri olarak ortaya konan bir sözcüktür. Oysa ki kariyer, taşımak anlamına gelen ve kariyer olarak ele alındığında kişinin kendisini nereden nereye taşıdığını kapsayan bir tanımdır.
Koçluk kavramı ise, günümüzde çokça kullanılan ve içi biraz boşaltılan bir kavramdır. Koçluk, hayatın birçok alanında kişiye yol arkadaşlığı yapan, kişinin kendi kör noktalarını görmesini sağlayan bir metodolojidir. Kariyer koçluğu, kişinin kendisini olduğu yerden gitmek istediği yere doğru giden süreçte yol arkadaşlığı yapar.
Kariyer koçluğu, sadece profesyonellere değil iş hayatına atılmak isteyen girişimcilerden tutun da ne iş yapacağını henüz bulamayan yeni mezunlara, hatta üniversite öğrencilerine uygundur.
Kariyer sahibi olanlar, işinden memnun olmayanlar, hedefleri olan ve bu hedeflere ulaşmanın daha kısa yollarını arayanlar, üniversite öğrencileri, yeni bir pozisyona terfi etmiş kişiler kariyer koçuyla çalışabilir.
Kariyer koçluğu, düzenli görüşmeler ve koçla danışanın bir araya gelmesiyle başlar. Koçluk metodolojisi haftada bir düzenli görüşmeyi, 4-6 seans çalışmayı gerektirir. Kimi koçlar danışanın ritminde kalmayı tercih edebilir. Metodoloji ve adımlar tabii ki değişmez.
İlk seans danışan ile koçun tanışması, koçun danışanı anlaması ve öğrenmesi, yetkinlikleri öncelikle tanıması adına gerçekleşen bir seanstır. Güven ilişkisinin kurulduğu bir seanstır. Sonraki seanslar ise danışanın gitmek istediği yere doğru adımların konuşulduğu ve engellerin teker teker kaldırıldığı seanslardır.
Kariyer koçluğu, her koçluk ilişkisinde olduğu gibi temel etik değerlere, kişinin öz ve temel inanç sistemine saygı duyacak çerçevede çalışır.
Danışan ve koç arasında belirli etik kurallar öncelikle belirlenir. Koçun da çalışandan beklediği dürüstlüğü ve şeffaflığı ilk başta göstermesi gerekir.
Kariyer koçluğu yapan koçların kariyer sürecinden geçmiş olmaları önemlidir. Hiç çalışmamış, ilk işi koçluk olan, profesyonel iş hayatını tanımayan kişilerin kariyer koçluğu yapabilmesi konusunda kişisel çekincelerim bulunmaktadır.
Etik değerlerin en başta kurgulanması, güven ilişkisinin kurulması ve kişiniin hedeflerinin ve dönüşeceği kişinin bunlara uygun olup olmamasına dikkat etmesi gerekir.
Kariyer planlaması, nüfusun artması, teknolojinin devreye girmesi, iş hayatının yeniden koşullanmasıyla günümüzde oldukça önemli bir hale gelen konudur.
Kariyer planlamasının iki tane boyutu vardır. Birinci boyut kişinin kendisiyle ilgilidir. Yetkinlikleri, karakter özellikleri, taşıdığı becerileri kapsar.
İkinci boyut ise ülke şartları, yetkinliklerini profesyonel eğitimlerle nasıl destekleyeceği, stratejik adımların planlanmasıdır.
Kariyer planlamasına başlamak için belirli bir yaş sınırı yoktur. Her yaşta, her dönemde, mesleğe başlamadan ya da yıllarca çalıştıktan sonra kariyer planlaması yapılabilir. Ancak tabii ki en doğru zaman bunu üniversite yıllarında ya da bir teknik okul okurken yapmak, hatta öncesinde yapabilmektir. Üniversitede bölümü belirlemeden önce bir uzmanla çalışmak, o gencin kendi potansiyelini ortaya çıkarabileceğini bulması adına çok kıymetlidir.
Üniversitede kariyer planlaması yapmak için en zorlanılan alanlardan bir tanesi, gençlerin iş alanlarını tanımıyor olmasıdır. Bunu yapabilmek için özellikle vurguladığımız şey staj yapıyor olmaktır. İş dünyasını ve ortamı tanımak için büyük bir şanstır.
Kariyer planlaması öncelikle pek çok envantere dayanarak yapılır. Kişinin ekip ruhuna yaklaşımı, teknik konulara olan becerisi, sosyalliği ve yaratıcılığı değerlendirilir.
Kariyerin içerisinde de kariyer planlaması yapılabilir. Yıllarca iş dünyası içerisinde çalışan profesyoneller de kariyer planlaması yapabilir. Dolayısıyla kariyer planlaması yapmak her yaşta mümkündür.