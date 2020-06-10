Yalnızca Türkiye'de var! Tunceli'de Wagner Engereği görüntülendi

Tunceli’de sadece Türkiye’de yaşayan ve nesli ciddi tehdit altında bulunduğu bilinen Wagner Engerek yılanı tespit edildi. Yürütülen arazi çalışmaları sırasında tespit edilen Wagner Engerek yılanının neslinin tehdit altında olduğu biliniyor. Kentte yürütülen çalışmalarda görevli olan Erzincan'dan araştırmacı Mert Elverici tarafıdan bulunan Wagner Engerek yılanının yanı sıra bölgede 13 farklı yılan türünün daha yaşadığı biliniyor. YAVRUSU İLE BİRLİKTE FOTOĞRAFLANDI Tespit edilen yılan ve yavrusu Pülümür İlçesi Gökçekonak Köyü’nden Kayhan Çelik tarafından görüntülendi.

KÜRESEL ISINMA SONU OLABİLİR

Yalnızca Türkiye'de bulunan Wagner Engerek yılanının neslinin küresel ısınma nedeniyle ciddi tehdit altında olduğu belirtildi.

Uzmanlar Tunceli’de, Wagner Engerek yılanın yanı sıra 13 yılan türü daha bulunduğunu belirtti. (İHA)

Bugün yılarlar ilgili şaşırtıcı bir olay da Şanlıurfa'da gerçekleşmişti. Şanlıurfa’da kaldırımda yürüyen vatandaşların üzerine düşen yılan büyük paniğe neden olmuştu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Birecik ilesine bağlı Merkez Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı’nda yaşanmıştı. Vatandaşlar kaldırımda yürüdüğü sırada üzerlerine ağaçtan 1 metre uzunluğunda yılan düşmüştü.

Yılanın düşmesiyle birlikte çevredekiler büyük panik yaşadı. Bazı vatandaşlar panik içerisinde kaçışırken, bazıları da yılanı yakalamak için büyük çaba harcamıştı.

Eline fırça alan bir esnaf, uzun çabaların ardından yılanı etkisiz hale getirmeyi başardı. Poşete konulan yaklaşık bir metre uzunluğundaki yılan, doğaya salınmak üzere Fırat Nehri’nin kıyısına götürülmüştü.

Yılanı fırça ile yakalayarak poşete koyan Faik Dağ, “Yılan ağaçtan düştü. Ben de onu yakaladım. Sonra poşete koyup Fırat Nehri’ne götürerek bıraktık. Yılan herhangi bir zarar görmedi. Sanırım avlanmak için ağaca çıkmış” diye konuşmuştu.

PROFESÖRDEN 'YILANLARI ÖLDÜRMEYİN' UYARISI! Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen, geçtiğimiz günlerde, kamuoyunda öldürülen yılanlarla ilişkili haberlere değinerek "Doğa canlanıyor. Bu canlıların hepsi ülkemiz doğasının biyolojik zenginlikleridir. Hiç birisi korkulacak bir şey veya yok edilmesi gereken bir düşman değildir" ifadelerine yer vermişti.

"TÜRKİYE'DE 60'A YAKIN YILAN TÜRÜ YAŞIYOR" Türkiye'deki 60'a yakın yılan türünden 10 kadarının dünya üzerinde sadece Türkiye'de yaşayan endemik tür olduğunu aktaran Sözen şöyle devam etmişti: