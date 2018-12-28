Yalnızçam Dağı'nda kayak sezonu başladı

"Burası hem kayağa yeni başlayanlara hem de profesyonel kayakçılara ev sahipliği yapacak potansiyele sahip. 6 pistin toplam uzunluğu 15 kilometrenin üzerinde. 5 bin metre uzunluğunda pistimiz mevcut. Biz bütün kayakseverleri Ardahan'a kayak yapmaya davet ediyoruz. Buraya gelenler kazasız belasız eğlenme imkanına kavuşacak ve aynı zamanda kayak öğrenmek isteyenlere de ücretsiz kayak öğretilecek."

Gelecek vadeden bir kayak merkezi olduğunu belirttiği Yalnızçam'da geçen yıl 3 pistte hizmet verildiğini hatırlatan Bilmez, bu sezon pist sayısının 6'ya çıkarıldığını kaydetti. Vali Bilmez, sözlerine şöyle devam etti:

Doğu Anadolu, Karadeniz ve Kafkasların buluşma noktasında yer alan ve bu yıl tam kapasite hizmet verecek Yalnızçam Kayak Merkezi'nde, sezon açılışı yapıldı.

Kayak yapan çocuklarla da sohbet eden Bilmez, Ardahan'dan başarılı kayakçıların çıkmasını istediğini belirtti.

Kendisinin Van'a atandığını, ancak kulağının Ardahan'da, kayakçılardan gelecek başarılı haberlerde olacağını söyleyen Bilmez, "İnşallah sizden güzel ve başarılı haberler alacağım. Çünkü ben size güveniyorum. Nasıl Galatasaray Lisesi'ne Ardahan'dan öğrenci gönderdiysek, nasıl robotik kodlamada başarı sağlayıp Türkiye'de birinci olduysak, bu alanda da başarı sağlayacağımıza inancım tamdır. İçinizden bu alanda Türk bayrağını dalgalandıracak gençlerimiz çıkacaktır." diye konuştu.

Kentte geçen yıl Avrupa Birliği desteğiyle inşa edilen ve sezon sonunda bir süre deneme amaçlı hizmet veren Yalnızçam Kayak Merkezi'ndeki modern tesis, bu yıl kış sezonunda yerli ve yabancı kayakseverleri tam kapasiteyle ağırlayacak.

