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Yalnızçam Kayak Merkezi'nde 'kar' sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 09:30 | Son Güncelleme

ARDAHAN'da, Sarıçam ormanlarının içinde, kapalı sistem telesiyej hattı ve 5 pist ile bölgenin önemli merkezlerinden olan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde, kar yağışıyla birlikte şubatta sezon başladı.

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA) - ARDAHAN'da, Sarıçam ormanlarının içinde, kapalı sistem telesiyej hattı ve 5 pist ile bölgenin önemli merkezlerinden olan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde, kar yağışıyla birlikte şubatta sezon başladı. Merkeze gelen kayakseverler, pistleri doldurdu.
Sarıçam ormanları arasında, kristal kar özelliği ile bölgenin önemli merkezlerinden olan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde önceki gün yağan kar, sevindirdi. Her yıl Aralık ayında sezonun açıldığı kayak merkezinde, bu yıl karın geç yağması nedeniyle sezona 2 ay gecikmeli başlandı. Kapalı sistem telesiyej hattı, konaklama ve sosyal tesislerle beraber hem profesyonel hem de amatör kayakçılara hizmet verebilen, 15 kilometre uzunluğunda 5 piste sahip olan Yalnızçam Kayak Merkezi, sezon açılışıyla birlikte hafta sonu tatilcileriyle doldu. Kapalı sistem telesiyej ile 2 bin 500 rakımlı Yalnızçam Dağı'na çıkan kayakseverler, keyifli anlar yaşadı.
Kayak merkezinde incelemede bulunan Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, bu yıl karın geç yağması nedeniyle sezonun da geç kapanacağını belirterek, şunları söyledi:
"Kayak merkezimiz Sarıçam Ormanları içinde, kristal kar ile bölgenin en önemli ve dikkat çeken kayak merkezlerinden. İlimizde kar biraz geç yağdı. Geç yağması sebebiyle kayak merkezimizi de geç açtık. Burada 5 pistimiz bulunmaktadır. Bunlardan 2'si baby lift, 1'i de kapalı sistem telesiyejdir. Bizim pist uzunluklarımız gerek yeni öğrenenler gerekse profesyoneller için düzenlenmiştir. Bugün kayak merkezimizde ciddi derecede yoğunluk var. Karın geç yağmasının farklı avantajı olacak. Sanıyorum Yalnızçam Kayak Merkezi'miz, bu yıl hemen hemen bütün kayak merkezlerinden daha uzun süre hizmet verecek. Buraya gelen misafirlerimizin sağlıklı ve güvenli kayak yapmaları için 112, UMKE ve JAK ekipleriyle her türlü tedbiri almış durumdayız."

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