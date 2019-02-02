Yalnızçam'da kayak keyfi

Hafta sonunu fırsat bilenler Ardahan'da sarıçamlarla dolu Yalnızçam Kayak Merkezi'nin doyumsuz manzarası eşliğinde kayak keyfini yaşadı.

Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Kafkaslar'ın buluşma noktasındaki Ardahan'da hafta sonu ve yarı yıl tatilini fırsat bilen kayak tutkunları, geçen yıl yapılan yatırımlarla Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olmaya aday olan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde bir araya geldi.

Soğuk havaya aldırmadan zirveye çıkan kayak tutkunları, Yalnızçam'ın doğası ve büyüleyici manzarası eşliğinde kayarak keyifli anlar yaşadı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy ile çeşitli kurumların yöneticileri de hafta sonu nedeniyle Yalnızçam'da kayak yaptı.

Faruk Köksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yalnızçam'ın Türkiye'de önemli bir kayak merkezi olmaya aday olduğunu söyledi.

Fırsat buldukça burada kayak yapmaya çalıştığını anlatan Köksoy, "Bundan sonra yörede kayağın adresi Yalnızçam. Yalnızçam'da kayak keyfini yaşadık. Hava ve ortam güzel. Kayakseverleri buraya davet ediyoruz. Kayak için burada 4.5 kilometrelik pist mevcut." dedi.

