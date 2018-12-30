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Yalnızçam'da öğrencilerin kayak keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 15:01 | Son Güncelleme

Hafta sonunu fırsat bilen öğrenciler ve kayakseverler, Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu

Hafta sonunu fırsat bilen öğrenciler ve kayakseverler Doğu Anadolu, Karadeniz ve Kafkasların buluşma noktasında yer alan Yalnızçam Kayak Merkezi'ne akın etti.

Yapılan yatırımla Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olmaya aday Yalnızçam Kayak Merkezi'nde, hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşmasıyla kayakseverler karın tadını çıkardı.

Kayak merkezine gelen öğrenciler ve kayakseverler, aileleriyle kayak yapmaya çalıştı.

Kayak merkezi yetkililerinden Erhan Irmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu özellikle öğrencilerden talep olduğunu belirterek, "Bugün çok yoğunluk yaşandı. Özellikle öğrencilerden çok gelen oldu. Biz de gelenlerin, kayak yapmanın keyfini yaşamaları için yardımcı oluyoruz." dedi.

Altı yaşındaki Buse Kaya da kayak yapmayı çok sevdiğini belirterek, hafta sonlarını kayağa ayıracağını söyledi.

Kayak merkezinde olası kazalara karşı jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri hazır bulunduruldu.

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