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Yalnızçam'ın pistleri "halı" gibi olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 12:11 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu, Karadeniz ve Kafkasların buluşma noktasında yer alan ve bu yıl tam kapasiteyle hizmet verecek Yalnızçam Kayak Merkezi'nin saha operatörü Kemal Aydemir, kayak tutkunlarına iyi hizmet verebilmesi için pistleri snowtrack ile taş ve ağaç parçaları ile engellerden temizliyor - Operatör Kemal Aydemir: - "Bu alanı bir Isparta halısı edasıyla pürüzsüz hale getirip misafirlerimize sunmak istiyoruz. Misafirlerimizin kayak yaparken haz almasını istiyoruz"

GÜNAY NUH - Doğu Anadolu, Karadeniz ve Kafkasların buluşma noktasında yer alan ve bu yıl tam kapasite hizmet verecek Yalnızçam Kayak Merkezi'nin saha operatörü Kemal Aydemir, pistleri snowtrack ile düzenliyor.

Kentte geçen yıl Avrupa Birliği desteğiyle inşa edilen ve sezon sonunda bir süre deneme amaçlı hizmet veren Yalnızçam Dağı'ndaki Yalnızçam Kayak Merkezi'ndeki modern tesis, bu yıl kış sezonunda yerli ve yabancı kayakseverleri tam kapasiteyle ağırlamaya hazırlanıyor.

Doğu Anadolu ve Karadeniz'in yanı sıra Kafkaslara da hitap edebilecek noktada yer alan kayak merkezinde kar kalınlığının yarım metreyi aşması dolayısıyla snowtrack olarak bilinen paletli kar aracını kullanan operatör Kemal Aydemir'in de yoğun mesaisi başladı.

Yaklaşan kayak sezonu öncesi Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'nin kayak pistlerinde ve konukların kullanabileceği alanlarda snowtrack ile düzenleme yapmaya başlayan Aydemir, zamanının çoğunluğunu geçirdiği kayak merkezinde pürüzsüz pistler oluşturmaya çalışıyor. Mesaisi genellikle gece saatlerine kadar sürdürdüğü için çoğu kez evine bile gidemeyen Aydemir, İl Özel İdaresine ait otelde konaklayıp sabahın erken saatlerinde tekrar çalışmaya başlıyor.

Aydemir, hava sıcaklığının sıfırın altında olduğu zaman kar aracı ile düzenleme yaptığı pistlerde zaman zaman kaya parçaları ve ağaç dallarını da bizzat eliyle temizliyor.

- "Misafirlerimizin kayak yaparken haz almasını istiyoruz"

Operatör Kemal Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevini severek yaptığını ve pistleri pürüzsüz hale getirdiğini ifade ederek şöyle devam etti:

"Buradaki tek derdimiz, pistlerimizi ve sahamızı en güzel ortam haline getirip her türlü engeli kaldırmak. Bu alanı bir Isparta halısı edasıyla pürüzsüz hale getirip misafirlerimize sunmak istiyoruz. Misafirlerimizin kayak yaparken haz almasını istiyoruz. Tesisimiz geçen yıl yenilenip modern hale getirildi ben de işimi aşkla ve şevkle yapıyorum."

- "Allah devletin eksikliğini vermesin"

Devletin kayak merkezine çok büyük imkanlar verdiğini, kendilerine düşenin ise sadece çalışmak olduğunu anlatan Aydemir, şunları kaydetti:

"Şu an kullandığım paletli kar aracı 3 milyon lira. Allah devletin eksikliğini vermesin, bize böyle bir aracı teslim edip hizmetimize sunmuş. Bize düşen bu değerleri gözeterek işimizi en iyi şekilde yapmak. Evladım gibi gördüğüm bu araç ile bazen sabaha kadar çalışıyorum. Belki evde çocuklarım hasta, haberim yok ama günümün çoğunluğu bu araçla geçiyor."

Yalnızçam'daki kayak sezonu, pistlerin düzenlenmesi ve yeterli kar kalınlığının oluşmasıyla başlayacak.

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Ardahan Kemal Aydemir Saha Operatörü Yalnızçam kayak tesisi

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