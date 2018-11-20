"Yalnızız" oyununun galası yapıldı

İSTANBUL (AA) - Türk edebiyatının önemli yazarlarından Peyami Safa'nın son eseri "Yalnızız" tiyatro sahnesinde taşındı.

"1001 Sanat" tarafından hazırlanan oyunun galası Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Oyun öncesi izlenime sunulan, Peyami Safa'nın çocukluğundan vefatına kadar hayat hikayesini anlatan birçok fotoğraf ve kitabın yer aldığı sergide, usta yazarın çalışma masası ve özel eşyaları da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Hüseyin Sorgun'un tiyatroya uyarlayıp yönettiği oyunun sanat yönetmenliğini ise Kerem Yılmaz gerçekleştirdi.

Türk tiyatrosunun ve sinemasının ünlü oyuncusu Ayla Algan'ın hikaye anlatıcısı olarak sesiyle yer aldığı oyunda, Alper Selan, Yiğit Çelebi, Bihter Altay, Sevkan Çelik, Hande Oktan rol alıyor.

Sanat yönetmeni Kerem Yılmaz, oyun sonrası yaptığı konuşmada, oyunu hazırlarken bugünün dönemine vurgular yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Sahne tasarımı içerisinde hazırladığımız kubbe ve altındaki insanlar, günümüzdeki insanların yalnızlığını yansıtıyor." ifadesini kullandı.

Oyunu izleyen Eyüp Kültür İşleri Müdürü Davut Akgül ise, şunları kaydetti:

"Bu gece Türk tiyatrosunun, Türk edebiyatının, Türk düşünce dünyasının önemli şahsiyetlerinden birisi olan Peyami Safa'nın 'Yalnızız' eserini 1001 Sanat ekibi güzel bir şekilde sahneye koydu. İlk defa bu oyunun Eyüpsultan Belediyesi'nin Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergilenmesi ayrıca bizim için bir onur vesilesi oldu."

