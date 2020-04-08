Yalnızlar yine üzgün: Facebook'un yeni uygulamasını çiftler kullanabiliyor!

Günümüzde onlarca arkadaşlık uygulaması App Store ve Google Play Store vitrinlerinde yerini alıyor. Bu uygulamalar genelde bir eş, bir arkadaş bulma hedefiyle çalışıyor. Fakat var olan çiftleri hedefleyen bir uygulama yok-tu. Ta ki Facebook'un bugün tanıtımını gerçekleştirdiği Facebook Tuned'a kadar.

'SİZ VE ÖNEMLİ KİŞİLERİNİZE AİT ÖZEL BİR ALAN'

Tuned, çiftlerin mesajlaşabilmesi için Facebook tarafından fonlanan New Product Experimentation ekibinin eliyle geliştirilmiş bir uygulama. Facebook'un “siz ve sizin için önemli kişilere ait özel bir alan” olarak tanımladığı bu uygulama sayesinde çiftler birbirilerine fotoğraflar, notlar, ses kayıtları, sticker ve çıkartmalar gibi içerikler gönderebiliyor. Hatta kendi müzik listelerini bile oluşturabiliyorlar. Bunun yanı sıra, çiftlerin birbirleri için bazı şeyler karalayabilecekleri bir karalama defteri de uygulamada yerini alıyor.

FACEBOOK TUNED YAYINLANDI AMA...

Facebook Tuned iOS için App Store üzerinden yayınlandı. Koronavirüs nedeniyle bazı çiftlerin gerek iş hayatından gerek ise başka bir nedenden dolayı birbirlerini göremediği şu günlerde, uygulama oldukça kullanışlı olabilir. Ancak uygulama henüz ülkemizde kullanımda değil. Tuned'ın yakında ülkemizde de kullanıma sunulması bekleniyor.

