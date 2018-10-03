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Yalnızlığını 30 kedisiyle paylaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 12:39 | Son Güncelleme

Adıyaman'da tek katlı kiralık bir evde yalnız yaşayan Neziha İnci, vefat eden eşinden kalan dul maaşıyla hem geçimini sağlamaya hem de yalnızlığını paylaştığı 30 kediye bakmaya çalışıyor - Neziha İnci: "Onlar benim çocuklarım gibi. Evden kovulsam bile kedilerimi kimseye vermem. Dışarıda çadır kurarım yine de kedilerimden ayrılmam"

Adıyaman'da yalnız yaşayan Neziha İnci, evinin avlusunda beslediği 30 kediye adeta anneleri gibi bakıyor.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki tek katlı kiralık bir evde yaşayan 66 yaşındaki İnci, yalnızlığını çocukları gibi gördüğü kedileriyle paylaşıyor.

İnci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanları çok sevdiğini ve çocukluğundan bu yana kedi beslediğini söyledi.

Evinin avlusunda 30 kediye baktığını ve onları çok sevdiğini dile getiren İnci, şöyle devam etti:

"Onları çocuklarım gibi besliyorum. Kasaplardan topladığım kemikleri kaynatıp veriyorum. Ayrıca ciğer ve mama da alıyorum. Yaklaşık 10 yıl önce vefat eden eşimden kalan dul maaşıyla bir yandan ev kirası öderken bir yandan da kedilerime bakıyorum. Kimsem yok. Onlar benim çocuklarım gibi. Evden kovulsam bile kedilerimi kimseye vermem. Dışarıda çadır kurarım yine de kedilerimden ayrılmam. Ömrümü kedilere adadım. 55 yıldır kedi besliyorum."

İnci, evinde kedilerde görülen çeşitli hastalıklara karşı ilaçlar bulunduğu dile getirerek, hastalandıklarında da tedavilerini kendisinin yapmaya çalıştığını söyledi.

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