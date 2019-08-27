Yalnızlığını sokak hayvanları sayesinde unuttu

EYÜP ELEVLİ - Ordulu Metin Durmaz, yaklaşık 3 yıldır sokaklardaki çöplerden topladığı teneke kutuları satarak geçimini sağlarken sokak hayvanlarını da doyurup bakımlarını sağlıyor. Altınordu ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Durmaz, 1995'te annesini, yaklaşık 8 ay önce de evlerinde çıkan yangında babasını kaybetti. Ablası ise rahatsızlığı nedeniyle bakımevinde kalan Durmaz, 17 yıl yaptığı hamallığı yaklaşık 3 sene önce bıraktı. Durmaz, sokaklardaki çöp konteynerinden topladığı gazlı içecek kutularını satarak geçimini sağlıyor. Günlük ortalama 15 kilogram teneke toplayan Durmaz, 45 lira gelir elde ediyor. Durmaz, kazandığı parayla sokak hayvanlarıyla da ilgileniyor. Geçmişte evlerinde çok sayıda sokak kedisi bakan annesi sayesinde hayvanları seven Durmaz, 20 senedir sokaklarda yaşayan kedi ve köpekleri besliyor. Kendi parasıyla hayvanlar için yiyecek alan Durmaz'a, hayırseverler ve esnaf da destek oluyor. Durmaz, kucağına alarak sevdiği, bakımını yaptığı hayvanları, rahatsızlanmaları halinde veterinere de götürüyor.

Hayvan sevgisinden etkilendikleri Durmaz'ın işlerini kolaylaştırmaya karar veren ilçe sakinleri de aralarında topladıkları parayla Durmaz'a motosiklet aldı. Metin Durmaz, motosikleti sayesinde hayvanlara yiyecek dağıtmayı ve çöpten kutu toplamayı daha rahat yapıyor. - "Annemin öğrettiği şekilde sokak hayvanlarına ilgi gösteriyorum" Yalnız yaşayan Metin Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarını severek beslediğini söyledi. Vefatından önce annesinin gönüllü olarak sokak hayvanlarına baktığını anlatan Durmaz, "Evimizde de 15'e yakın kedimiz vardı. Annemin bize öğrettiği şekilde sokak hayvanlarına ilgi gösteriyorum. 1999'dan bu yana sokak hayvanlarına bakıyoruz." dedi. Durmaz, gün içerisinde çevreden topladığı yemekleri hayvanlara dağıttığını belirterek "Gece saat 12.00'de de dönerciler artan dönerleri veriyor, onları da dağıtıyorum. Şehir içerisindeki tüm kedi ve köpeklere yetişmeye çalışıyorum. İnsanlardan sevgi, şefkat ve merhamet bekliyorlar. Onların da yaşam hakları var. 43 yaşındayım, hayatımı ve tüm ömrümü onlara adamış bir insanım." diye konuştu.