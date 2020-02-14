Yalnızlık depresyon nedenlerinden olmasın

Günümüzde birçok insan kendine uygun birini bulamamaktan, yalnız olmaktan şikayet edip kendini savunmasız, mutsuz hissediyor ve bu durum kişiyi depresyona sürükleyebiliyor. Konuyla ilgili konuşan DoktorTakvimi.com uzmanlarından Psikolog Barış Yılmaz, bize yalnız hissettirenin aslında kendi iç sesimiz olduğunu söylüyor. İlk çağlardan itibaren hep koloniler halinde yaşayan insanlar, problemlerini çözmekte tek başlarına yeterli olamamışlar. Belki de bu nedenle avcılık ve toplayıcılık döneminden beri insanoğlunun korktuğu ve çekindiği en kötü his yalnızlık… “Yalnızlaştırma” ise insanın kendini en savunmasız hissettiği anların başında geliyor. Bu hissi kendi içinde yaşamanın bile kişiyi depresyona soktuğunu hatırlatan DoktorTakvimi.com uzmanlarından Psikolog Barış Yılmaz, “Düşünsenize tek başınasınız, yalnızsınız hiçbiri ne demek istediğinizi anlamıyor ya da anlayamıyor. Bu da galiba en çok insana özel günlerinde hissettiriliyor ya da insan öyle hissediyor. Akabinde gelen çaresizlik hissi ise hafif orta ya da ileri derecede depresyona neden olabiliyor” diyor.

İÇ SESİNİZLE KONUŞMAYI UNUTMAYIN Yalnızlığın soyut bir kavram olduğunu ve bu kavramı bize hissettirenin ise kendi iç sesimiz olduğunun altını çizen Psk. Yılmaz, yalnızlık depresyonuna girmemek için iç sesimiz ile konuşmamız gerektiğini söylüyor. Günümüze birçok kişinin kalabalıklar içinde bile kendini yalnız hissettiğini anlatan Psk. Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Aslında böyle hissetmenize neden olan kendi iç sesimiz, bizi tekrar ayağa kaldıracak olan da yine iç sesimizdir. Çünkü kişi bu dönemde sadece etrafa değil en çok da kendisine küser. O halde tekrardan ayağa kalkmamızı sağlayacak şey de kendimiz ile sonsuz bir barış imzalamak olacaktır.” KENDİNİZİ SUÇLAMAYI BIRAKIN Birçoğumuzun “Neden bütün kadınlar benden uzaklaşıyor ya da neden bütün erkekler benden uzaklaşıyor?” sorularının cevabını ararken kimi zaman kendimizi sonsuz ve uçsuz bucaksız bir mağaranın dibine atıp prangalara vurabildiğini anlatan Psk. Yılmaz, “Aslında hiç kimsenin sizden uzaklaştığı ya da kaçtığı yok. Belki de kafanıza göre ya da kafanızdaki kişi değiller. O kişiyle biraz vakit geçirdiğinizde devamı olmayacağını anlayıp reddetmiş olabilirsiniz. Kendinizi “Hep benim yüzümden” diye suçlamanız da kendine yaptığın en büyük haksızlık. Günümüzde insanlar başkalarına çok bağışlayıcı ve merhametli olurken kendilerine çok fazla haksızlık yapıyor” diyor.