HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Yalnızlık depresyon nedenlerinden olmasın

Yalnızlık depresyon nedenlerinden olmasın

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.02.2020 15:29 | Son Güncelleme

Depresyon nedenleri arasında farklı sebepler yer alsa da yalnızlığın bu liste içerisinde yer almaması için bazı yapılması gerekenler olduğunu söyleyen Psikolog Barış Yılmaz, yalnızlık nedeniyle depresyona girmemek için kişilerin kendisiyle barış imzalaması gerektiğini söyledi.

Yalnızlık depresyon nedenlerinden olmasın

Günümüzde birçok insan kendine uygun birini bulamamaktan, yalnız olmaktan şikayet edip kendini savunmasız, mutsuz hissediyor ve bu durum kişiyi depresyona sürükleyebiliyor. Konuyla ilgili konuşan DoktorTakvimi.com uzmanlarından Psikolog Barış Yılmaz, bize yalnız hissettirenin aslında kendi iç sesimiz olduğunu söylüyor.

İlk çağlardan itibaren hep koloniler halinde yaşayan insanlar, problemlerini çözmekte tek başlarına yeterli olamamışlar. Belki de bu nedenle avcılık ve toplayıcılık döneminden beri insanoğlunun korktuğu ve çekindiği en kötü his yalnızlık… “Yalnızlaştırma” ise insanın kendini en savunmasız hissettiği anların başında geliyor. Bu hissi kendi içinde yaşamanın bile kişiyi depresyona soktuğunu hatırlatan DoktorTakvimi.com uzmanlarından Psikolog Barış Yılmaz, “Düşünsenize tek başınasınız, yalnızsınız hiçbiri ne demek istediğinizi anlamıyor ya da anlayamıyor. Bu da galiba en çok insana özel günlerinde hissettiriliyor ya da insan öyle hissediyor. Akabinde gelen çaresizlik hissi ise hafif orta ya da ileri derecede depresyona neden olabiliyor” diyor.

İÇ SESİNİZLE KONUŞMAYI UNUTMAYIN

Yalnızlığın soyut bir kavram olduğunu ve bu kavramı bize hissettirenin ise kendi iç sesimiz olduğunun altını çizen Psk. Yılmaz, yalnızlık depresyonuna girmemek için iç sesimiz ile konuşmamız gerektiğini söylüyor. Günümüze birçok kişinin kalabalıklar içinde bile kendini yalnız hissettiğini anlatan Psk. Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Aslında böyle hissetmenize neden olan kendi iç sesimiz, bizi tekrar ayağa kaldıracak olan da yine iç sesimizdir. Çünkü kişi bu dönemde sadece etrafa değil en çok da kendisine küser. O halde tekrardan ayağa kalkmamızı sağlayacak şey de kendimiz ile sonsuz bir barış imzalamak olacaktır.”

KENDİNİZİ SUÇLAMAYI BIRAKIN

Birçoğumuzun “Neden bütün kadınlar benden uzaklaşıyor ya da neden bütün erkekler benden uzaklaşıyor?” sorularının cevabını ararken kimi zaman kendimizi sonsuz ve uçsuz bucaksız bir mağaranın dibine atıp prangalara vurabildiğini anlatan Psk. Yılmaz, “Aslında hiç kimsenin sizden uzaklaştığı ya da kaçtığı yok. Belki de kafanıza göre ya da kafanızdaki kişi değiller. O kişiyle biraz vakit geçirdiğinizde devamı olmayacağını anlayıp reddetmiş olabilirsiniz. Kendinizi “Hep benim yüzümden” diye suçlamanız da kendine yaptığın en büyük haksızlık. Günümüzde insanlar başkalarına çok bağışlayıcı ve merhametli olurken kendilerine çok fazla haksızlık yapıyor” diyor.

YALNIZLIK GERÇEKTEN EN GÜZEL ŞEY Mİ?

Psikolog Barış Yılmaz, insanın daima diğeriyle iletişim kurmak isteyen bir varlık olduğunu hatırlatarak “Yalnızlık en güzel şeydir” diyerek kendini avutmanın bir düşünce yanlışı olduğu görüşünü paylaşıyor. Psk. Yılmaz, şöyle devam ediyor: “Yalnız kaldığınız zaman ya da böyle hissettiğiniz zamanlarda yapmanız gereken şeylerden biri soru sormaktır. Ama size gerekli ve istediğiniz cevabı doğru ve yerinde bir soru verebilir. Örneğin yalnız kalmak ve hiçbir şey yapmamak bana ne hissettiriyor? Eğer dışarıda arkadaşlarım ile olsaydım mutlu olabilir miydim? Birinin şimdi bu saatte yanımda olması kendi kendime veremediğimden daha fazlası olarak ne verebilirdi? Bu basit 3 soru ile gerçekten yalnız kalıp kalmak istemediğinizi ve sonucundaki memnuniyet durumunuzu anlayabilirsiniz. Ama en önemlisi etrafınızdaki insanların kıymetini ve bilhassa kendi kıymetinizi bilirseniz hayatınız daha da güzelleşecektir.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kestanenin mucizevi faydalarıKestanenin mucizevi faydaları
PARTNER Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş! Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş!
Yaza hazır mısınız?Yaza hazır mısınız?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yalnızlık Depresyon

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

Yer: İstanbul semaları! Böyle görüntülendi

Yer: İstanbul semaları! Böyle görüntülendi

Bomba yorum! 'Gideri yok'

Bomba yorum! 'Gideri yok'

Gören dönüp bir daha baktı

Gören dönüp bir daha baktı

Adana’da pamuk yağı fabrikasında yangın! Söndürülemiyor

Adana’da pamuk yağı fabrikasında yangın! Söndürülemiyor

Mafya lideri operasyonla yakalandı

Mafya lideri operasyonla yakalandı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Korkutan açıklama: Acil durum ilan edildi

Korkutan açıklama: Acil durum ilan edildi

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Coronavirus'den nasıl korunulur? Tehlike büyük ama önlemler basit!

Coronavirus'den nasıl korunulur? Tehlike büyük ama önlemler basit!

Hastanede yaptırdıkları iğne kör etti!

Hastanede yaptırdıkları iğne kör etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lenfoma belirtileri griple karıştırılıyor! Lenf bezi büyümesi nedenleri

Griple karıştırılıyor! Bu belirtilere dikkat

Yaza hazırlık! İstenmeyen tüylerinizden zahmetsiz kurtulun

Yaza hazır mısınız?

Sevgiliyle şifre paylaşmak ilişki sonrasında ciddi sonuçlara neden olabilir!

Çiftlerin yüzde 47'si bunu yapıyor! Ancak...

Aşırı el terlemesinin tedavisi mümkün mü?

25 yaşından önce başlıyor! Belirtileri fark ederseniz...

Çin'den gelen 42 kişinin koronavirüsü karantinası bitti, sonuçlar negatif çıktı

14 günlük 'korona' karantinası sona erdi!

Ders çalışırken yemek yemek obeziteye davetiye çıkarıyor!

Dikkat! Ders çalışırken yemek yiyorsanız...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.