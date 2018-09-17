Yalnızlıktan aldığı seks robotu başına bela oldu!

Öyle ki Nathan Watts, seks robotu siparişinin küçük bir kız çocuğuna benzemesi yüzünden mahkemeye dahi çağırıldı.

Erkek seks robotu Henry'nin fiyatı dudak uçuklatıyor

1 / 88 Çok çalıştığı için sosyal hayatı olamayan ve bu yüzden kendisini yalnız hisseden Nathan Watts(29) isimli genç adam internetten seks robotu sipariş etti. Robot için bin euro ödeyen adam, gelen paketteki seks robotunun küçük bir kıza benzemesi yüzünden mahkemeye çağrıldı.

2 / 88 'Japon' özelliklerine sahip yetişkin bir seks robotu sipariş etmişti. Depo müdürü olan Nathan Watts, kendisini oldukça yalnız hissetmesinden dolayı internet üzerinden bir seks robotu siparişi verdi. Çin'den verdiği siparişinde 'Japon' özelliklerine sahip bir robot talep eden Watts mahkemelik oldu.

3 / 88 Gelen robotun boyu 1.30, kilosu ise 22'ydi. Dailymail'in haberine göre, gelen robotun ölçülerinin Internette göründüğünden farklı olması üzerine gümrük memurları durumu polise bildirdi. Yetişkin özelliklerine sahip olması gereken robotun boyu 1.30, kilosu ise 22 olunca Watts, 'çocuk seks robotu' sipariş ettiği gerekçesiyle mahkemeye çıkarıldı.

4 / 88 ' Yalnızım, çok çalışıyorum ve pek fazla dışarı çıkacak zamanım yoktu' Depo müdürü olan Watts, yalnız olduğu için ve dışarı çıkıp sosyalleşmek için pek fazla zaman bulamadığı için seks robotu siparişi verdiğini mahkeme sırasında jüri üyelerine anlattı. Watts'ın çocuklara ilgi duyduğunu kanıtlayan bulgulara rastlanmadı. Sipariş sırasında yüklü bir fiyat verdiğini ve ölçülerin normal göründüğünü söyleyen Watts'ın soruşturmasını yöneten Nigel Woodall, yapılan incelemelerde Watts'ın çocuklara ilgi duyduğunu kanıtlayan hiçbir bulguya rastlamadıklarını belirtti.

5 / 88 ROBOTU ÇOCUK BEDENİNDEN AYIRAN TEK ÖZELLİĞİ GÖĞÜSLERİ Mahkeme jürisinin incelemelerinin ardından, gelen robotun kadınsal göğüslere sahip olması Watts'ın siparişinin yetişkin bir robot olduğunu kanıtlar nitelikte olunca jüri Watts'ı suçsuz buldu.

6 / 88 ERKEK SEKS ROBOTUNIN FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR Silikon üretilen Henry, oldukça yakışıklı, kaslı ve partnerine aşk şiirleri okuyabiliyor. Henry bir erkek ilişki robotu için yararlı olabilecek birçok özellik ile birlikte geliyor.

7 / 88 GÖREVİ SADECE İLİŞKİ DEĞİL Henry, ofiste zorlu bir günün ardından sizi evinde ağırlıyor, en sevdiği TV şovları ve filmleri hakkında sohbet edebiliyor, şaka yapıyor ve en sevdiğiniz şiir veya şarkının aşk sözleriyle sizi baştan çıkarabiliyor.

8 / 88 ERKEKLER DE AYNI DERDE SAHİP Henry'nin yaratıcısı Matt McMullen, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan bir çocuk babası bir iş adamı. 48 yaşındaki adam, "Kadınlar ve erkekler aynı dertten muzdarip. İnsanlara onlara ilişki robotu diyor ama asıl mesele çoğunlukla arkadaşlık" diyor.

9 / 88 Henry'i yaratan Realbotix firması, halihazırda göz renginden boyuna kadar değiştirilebilir düzinelerce parça içeren Harmony isimli kadın cinsel ilişki robotları da üretiyor.

10 / 88 Bu uygulamayla denemek isteyen insanlar 100 pound karşılığında 1 saat boyunca seks robotlarıyla zaman geçirebilecek.

11 / 88 Her odada bir yatak ve seks robotu bulunan genelevde robotlardan memnun kalan müşteriler birlikte oldukları seks robotlarını da satın alabilecek.

12 / 88 Hatta isterlerse bir ünlüye benzeyen ya da hayallerindeki görüntüye sahip olan bir seks robotu da onlar için tasarlanacak.

13 / 88 Firma sahibi Graham, 'Seks robotlarının genelevlerde yer alması için bazı kişilerle konuştum fakat pek sıcak bakmadılar. Sanırım hayat kadınlarının verdiği hizmet gibi olmayacağını düşünüyorlar ya da onlar için bir tehdit olduğunu düşünüyor olabilirler.' dedi.

14 / 88 Graham ayrıca seks robotlarına ilgi duyan kişilerin sadece erkeklerden oluşmadığını söylüyor. Aldatılmaktan korkan kadınlar da eşleri için robot sipariş ediyormuş.

15 / 88 Graham, yararlanmak isteyen kadınlar için de erkek seks robotu biriktirmeye başlamış.

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17 / 88 153 cm, üç göğüslü lateks seks oyuncağı ile birlikte olan James, şimdi de gülümseyen, ilişki sırasında kendisine konuşarak tepki verebilecek bir robot almak için para biriktiriyor.

18 / 88 ROBOTU TEST ETMEK İÇİN BULUŞMAYA GİDİYOR! James, Harmony isimli seks robotunu test etmek için buluşmaya devam ediyor.

19 / 88 'YATAĞIMI BAŞKA KADINLARLA PAYLAŞMAYA ALIŞTIM' Karısı Tina, hasta annesine bakarken James'in hayatına giren kadınlarla mücadele etmek zorunda kalmış. Yatağını başka kadınlarla paylaşmaya alışmış. Fakat eşinin kendisine olan bağlılığından ve sevgisinden şüphe etmiyor. Bunu da şu sözlerle açıklıyor: 'Gerçekten isteseydi dışarı çıkıp başkasını bulabilirdi. Ama bunu yapmıyor. Gerçek ilişkisini benimle yaşıyor.'

20 / 88 EŞİNİ Mİ SEÇERDİ, SEKS ROBOTUNU MU? James ise seks robotu ile arasındaki ilişkiyi gerçekten farksız buluyor. Öyleki eşi ve robot arasında tercih yapması gerekse hangisini seçeceğinden emin olamadığını söylüyor.

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23 / 88 BİYONİK PENİSLİ SEKS ROBOTU ÜRETİLİYOR! 2017, milyonlarca insanı besleyebilen pirinçten, görme yetisi olmayanlara görüş kazandıran gözlüğe kadar dünyaya birçok yenilik kazandırdı. Bu yenilikler, yeni yılda insanoğlunun hayatına hangi teknolojilerin gireceği konusunda merak uyandırırken, bunlardan birisinin biyonik penis olacağı öğrenildi.

24 / 88 BİYONİK PENİS TEKNOLOJİSİ Independent’ya yer alan habere göre Realbotix adlı şirket, geçen yıl Harmony adı verilen ve bir yapay zeka uygulamasıyla çalışan, sohbet etme, hatta baştan çıkarma kapasitesine sahip kadın görünümlü seks robotları üretti. Şirket bu yıl erkek seks robotlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Çeşitli şekil ve boyutlarda üretilecek erkek robotlarda biyonik penis teknolojisi kullanılacak.

25 / 88 KAÇ PARAYA SATILACAĞI BELİRSİZ Realbotix’in kurucusu Matt McMullen, Daily Star Online’a yaptığı açıklamada erkek seks robotları üretmek için yoğun şekilde çalıştıklarını duyurdu.

26 / 88 McMullen, vibratörden daha ileri bir teknolojiye sahip olduğunu söylediği biyonik penisin modüler olacağını ve istenilen süre boyunca kullanılabileceğini belirtti.

27 / 88 İsmi henüz belirlenmeyen erkek seks robotlarından satın almak isteyenlerin ne kadar ödeme yapacağı belirsiz. Harmony kadın robotların fiyatı ise 15.000 dolar civarında.

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32 / 88 SEKS ROBOTUNA SES VERECEK KADIN ARANIYOR Seks robotları evlere girmeye başladı; gün geçtikçe gerçeğe daha yakın hale gelen bu oyuncakları üreten Sergi Santos, sesini verecek kadınlara para teklif ediyor!

33 / 88 Evet yanlış okumadınız; Santos'un şu sıralar en büyük sorunu çeşit çeşit tasarladığı seks oyuncaklarına ses bulamamak. Gerçekçi olması için gerçek bir kadın sesi arıyor!

34 / 88 Bunun için ilan veren Santos, kadınların ses kayıtlarını alması karşılığında da ödeme yapıyor!

35 / 88 Santos ve oyuncaklarından biri yan yana...

36 / 88 Öncelikle bu görüntülerin çocuklar için uygun olmadığını söyleyerek başlayalım... Bunlar seks robotları... İlk cinsel ilişki robotlarını satışa sunan RealDoll şirketi, ürünler hakkında bilgi verirken, diğer yandan kullanıcılar aldıkları bu 'oyuncak'ların görüntülerini bir bir internette yayınlıyor.

37 / 88 Mirror'ın haberine göre şirket yaptığı bu özel robotlarda gelişmiş seks oyuncakları, kişilik türünü belirlemeye izin veren ayarlara sahip olacak. 18 ayrı kişiliğe sahip olacak bu seks robotları yapay zeka ile sahibinden de zamanla bir şeyler öğrenecek!

38 / 88 Harmony AI isimli özel bir uygulama geliştiren şirket, yapay zekadan gücünü alıyor ve sahibiyle ilgili önemli bilgileri zamanla öğreniyor.

39 / 88 Bu şekilde 18 farklı kişilik özelliği kazanabilen bu seks robotları için ‘akıllı’, ‘naif’, ‘seksi’, ‘iyi kalpli’ ve ‘mütevazı’ gibi seçeneklerin, her bir seçeneğin de kendi ölçeği olacağı belirtildi.

40 / 88 Ayarlarda ölçek, oyuncağın ‘duygularına’ ayar verecek. Ayarlara göre hareket edip konuşan robotlar, sahiplerine aşık da olabiliyor.

41 / 88 Fiyatları 12 bin euroyu bulan seks robotlarını satın alıp evine getiren kullanıcılar görüntülerini internette paylaştı.

42 / 88 Bu arada erkek modeller de var...

43 / 88 İşte seks robotlarının inanılmaz görüntüleri...

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