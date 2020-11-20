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  4. Yalnızlıktan şarkı söylemeye başladı! Dişi maymun getirecekler

Yalnızlıktan şarkı söylemeye başladı! Dişi maymun getirecekler

20.11.2020 15:47 | Son Güncelleme:
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Yalnızlıktan şarkı söylemeye başladı! Dişi maymun getirecekler

Londra Hayvanat Bahçesi'ndeki maymunlarından birinin, yalnızlık nedeniyle kendi kendine şarkı söylemeye başladığı bildirildi. Kadınlara ilgisi olduğu söylenen maymuna dişi bir arkadaş getirilecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle ziyaretçi yasağı bulunan Londra Hayvanat Bahçesi'ndeki Gibbon maymunu yalnızlıktan şikayetçi.

20 YAŞINDAKİ OĞLUYLA ŞARKI SÖYLÜYOR

Küçük insansı maymunlar olarak da adlandırılan Jimmy adındaki 30 yaşındaki maymun, hakkında konuşan bakıcı, 'insanlara çok alışkındı ancak salgın nedeniyle ziyaretçi yasağı var. Çok sessizdi ama birkaç gündür kendini eğlendirmeye başladı ve bir hobi edindi. Oğlu Yoda ile birlikte artık şarkı söylüyor. Alışık olduğu ilgiyi görmese de, en azından bizim dikkatimizi çekiyor' diye konuştu.

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DİŞİ BİR MAYMUN GETİRİLECEK

Yaklaşık 25 yıldır orada bekçi olan Bay Cholerton da Jimmy hakkında şöyle konuştu: 'Yaz aylarında, genellikle çok ama çok meşgul olurdu ve her gün Jimmy'nin önünden geçen binlerce kişi olurdu. Jimmy ilgiyi seven bir erkek. Ona dişi bir arkadaş getirmeyi düşünüyoruz. Jimmy gerçekten eğlenceli bir karakter. Her zaman normal olarak eğlenmenin ve etrafta oynamanın yollarını buluyor, özellikle de işin içinde insanlar varsa. Kadınlara karşı ise ayrı bir ilgisi var. Kasasında sallanmayı ve herkesi etkilemeyi seviyor.'

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Dört goril, birkaç cüce keçi ve Humboldt pengueni de dahil olmak üzere diğer hayvanlar da ziyaretçi eksikliğinin etkilerini hissetti. Londra Hayvanat Bahçesi 200 yıllık tarihinde ilk defa bu kadar kapalı kalıyor.

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