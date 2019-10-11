Yalova açıklarında bir deprem daha

Dün Yalova'da 4.0 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Son olarak, saat 10:08'de merkez üssü yine Yalova açıkları olan, 2.7 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.



