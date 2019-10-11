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Yalova açıklarında bir deprem daha

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 10:13 | Son Güncelleme

Yalova açıklarında, 10:08'de 2.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yalova açıklarında bir deprem daha

Dün Yalova'da 4.0 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Son olarak, saat 10:08'de merkez üssü yine Yalova açıkları olan, 2.7 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yok ya ama biz akillanmayiz tarihden ders cikartmasini bilmeyiz .ancak basimiza gelince (ah ve wah.)
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