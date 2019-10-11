Yalova açıklarında bir deprem daha

D\u00fcn Yalova'da 4.0 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde meydana gelen depremin ard\u0131ndan art\u00e7\u0131 sars\u0131nt\u0131lar devam ediyor. Son olarak, saat 10:08'de merkez \u00fcss\u00fc yine Yalova a\u00e7\u0131klar\u0131 olan, 2.7 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde bir sars\u0131nt\u0131 ya\u015fand\u0131.\nPARTNERM\u00fcge Anl\u0131'da yasak a\u015fk! Evli adam 20 ya\u015f\u0131ndaki kad\u0131nla...Doktorlar\u0131n b\u0131\u00e7akl\u0131 kavgas\u0131 : 1 \u00f6l\u00fc\u00d6\u011frencilerden Mehmet\u00e7i\u011fe \u2019Komando Andl\u0131\u2019 destek
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