HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Yalova AK Parti İl Başkanlığı binasına saldırı

Yalova AK Parti İl Başkanlığı binasına saldırı

11.01.2021 13:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da bir kişi, AK Parti İl Başkanlığı binasına saldırarak, çekiçle tabela ve camları kırdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yalova’da Rüstem Paşa Mahallesi Çeşme Sokak’da bulunan AK Parti İl Başkalığı binasına bir kişi tarafından saldırı düzenlendi. Saat 11.00 sıralarında parti binasına gelen şüpheli, elindeki çekiçle tabela ve camlara vurarak, zarar verdi.

Şüpheli, daha sonra koşarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Yalova AK Parti İl Başkanlığı binasına saldıran kişinin Bedir Unat (38), olduğu tespit edildi. Unat, başka bir iş yerine çekiçle saldırdığı sırada bölgedeki esnaf tarafından yakalanarak, polise teslim edildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

yalova

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan, AK Parti İl Başkanlığı binasına yapılan saldırı anına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülere; Bedir Unat'ın elinde çekiçle yürüdüğü, tabale ve camlara cekiçle vurduğu, daha sonra elindeki çekiçle yürüyerek uzaklaştığı anlar yansıdı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Güzel oyuncunun kardeşinden dikkat çeken paylaşım! Güzel oyuncunun kardeşinden dikkat çeken paylaşım!
Bakan Akar'dan kritik görüşmeBakan Akar'dan kritik görüşme
48 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 48?48 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 48?

En Çok Okunan Haberler

Yılın ilk Kabine toplantısı bugün!

Yılın ilk Kabine toplantısı bugün!

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Ünlü sunucudan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Ünlü sunucudan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Altın sert düştü!

Altın sert düştü!

WhatsApp'tan flaş güncelleme açıklaması!

WhatsApp'tan flaş güncelleme açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı'ndan WhatsApp açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan WhatsApp açıklaması

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

Korkutan açıklama: Sebebi mutasyonlu virüs olabilir

Korkutan açıklama: Sebebi mutasyonlu virüs olabilir

Diğer Haberler

Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesine sert tepki

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki

Fuat Oktay ve İbrahim Kalın'dan 'sözde cumhurbaşkanı' tepkisi

Fuat Oktay ve İbrahim Kalın'dan 'sözde cumhurbaşkanı' tepkisi

İletişim Başkanı Altun: Kılıçdaroğlu özür dilemeli

İletişim Başkanı Altun: Kılıçdaroğlu özür dilemeli

Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Nemruş ile görüştü

Bakan Akar'dan kritik görüşme

Ahmet Vefik Alp hayatını kaybetti ( Ahmet Vefik Alp kimdir?)

MHP'yi üzen ölüm! Ahmet Vefik Alp hayatını kaybetti

CHP ve İYİ Parti'den ortak açıklama

CHP ve İYİ Parti'den ortak açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.