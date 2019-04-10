Yalova Alanya'da Salıncağın Altında Kalarak

Antalya'nın Alanya ilçesinde restoran bahçesinde oynadığı salıncağın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Merve Ela Yılmaz'ın (5) cenazesi Yalova'da toprağa verildi. Merve Ele Yılmaz'ın cenazesi, Alanya'dan memleketleri Yalova’ya getirildi. Küçük kız için Yalova Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede, baba Mehmet Yılmaz taziyeleri kabul etti. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Merve Ela Yılmaz, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Merve’nin tabutunu omuzlayan baba Mehmet Yılmaz’ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Merve Ele Yılmaz, Yalova Paşakent Mezarlığı’na defnedildi.
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