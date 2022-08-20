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'Yalova aşıkları' hesabından yapılan paylaşımlara inandı, parası buhar oldu: Hipnoz oldum

20.08.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da “yalovaasiklari” adlı Instagram hesabındaki ‘borsa yatırımıyla 1 saate yüksek kazanç’ vaadine inanan kişi 21 bin lirasından oldu. 10 bin takipçisi bulunan bir sosyal medya hesabını ele geçirilmesi sonucu başlayan zincirleme nitelikli dolandırıcılık suçu nedeniyle onlarca mağdurun olduğu öğrenildi. Söz konusu mağdur, ''Ben böyle haberler duyunca hep insanların nasıl inandığına şaşırırdım. İnsan sanki hipnoza giriyor. Dolandırıldığımı 18 bin lirayı nasıl yatırdım anlamış değilim'' dedi.

'Yalova aşıkları' hesabından yapılan paylaşımlara inandı, parası buhar oldu: Hipnoz oldum

Yalova’da adını açıklamak istemeyen mağdur, 3 yıldır takip ettiği “yalovaasiklari” adlı instagram hesabında ufak bir yatırımla yüksek miktarda kazanç elde edildiğine yönelik hikaye paylaşımlarını gördü. Hikayelerde, “Forex canlı borsaya yatırım yapıyorsun sistem üzerinden senin yerine dünya üzerindeki borsalarda kaldıraç yapıyor bir saate kazanıyorsun. Kaybetme riski yok. Ben paramı çektim. Sizler de para kazanmak isterseniz hikayeme yanıt vermeniz yeterli” gibi sözde insanların yüksek karla para kazandığına yönelik paylaşımlar yer aldı. Hikayelerde ayrıca 5 bin lira yatırarak 97 bin lira kazanıldığı yönündeki insanların teşekkür mesajları ve kazandıkları paralara dair banka dekontlarını da gören mağdur, sosyal medya hesabı ile iletişime geçti.

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DOLANDIRICILARA ‘SİZE GÜVENEBİLİR MİYİM’ DEDİ, PARALARINI KAPTIRDI

Daha sonradan emniyetten söz konusu sosyal medya hesabının dolandırıcılar tarafından ele geçirildiğini öğrenen mağdur, sayfa yöneticisi sandığı kişi ile konuşmaya başladı. Konuşmalarında kandırılma ihtimaline karşı tedirgin olan mağdur ‘size güvenebilir miyim?’ diye sorduğu dolandırıcıların tuzağına düştü. Dolandırıcılar mağdura whatsapp numarası vererek finans uzmanı olarak tanıttıkları Uğur Bey ile görüşmelerini istedi.

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Uğur A. isminde bir başkasını taklit eden dolandırıcı ile konuşmaya başlayan mağdur nasıl para kazanacağına yönelik bilgi almaya başladı. Dolandırıcı, mağdura taklit ettiği kişinin elinde kimliği ile çektiği fotoğrafını göndererek güven sağladı. Dolandırıcı, mağdura 3 bin lira karşılığında 120 bin 200 TL, 4 bin TL karşılığında 150 bin TL, 5 bin TL karşılığında ise 200 bin TL kazancı 1 saat içinde sağlayacağını söyledi. Mağdur bunun üzerine kendisine verilen hesap numarasına 3 bin TL yatırdı.

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DOLANDIRICILARIN İKİNCİ TUZAĞINDA 18 BİN LİRASINA DAHA KAPTIRDI

Dolandırıcıların tezgahına düşen mağdura 3 bin lirayı yatırdıktan yaklaşık 1 saat sonra WhatsApp’tan ulaşılarak 120 bin 200 lira kazandığı bildirildi. Kazancının sterlin bazında olduğu ve bunun TL’ye çevrilmesi için 18 bin TL göndermesi gerektiği bildirilen mağdura sonrasında bu parayı geri alacağı söylendi. Yaşadığı durumdan iyice şüphelenen mağdur yeniden sosyal medya hesabı ile iletişim kurarak 18 bin lirayı ödememek istediğini belirtti. Buradan atılan mesajda “Sen kazancını almazsan şirket devlete KDV bedeli ödüyor. O yüzden şirket zarara uğruyor senin dosyanı avukata aktarıyor” diyerek korkutulan mağdur, “Bu para bana geri gelmezse ben batarım” diyerek dolandırıcıların başka bir hesap numarasına 18 bin lira daha gönderdi. Dolandırıcılar mağduru ikna etmek için ayrıca sahte bir Adalet Bakanlığı’na ait olduğunu ileri sürdükleri belgeyi gönderdi.

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10’LARCA MAĞDUR VAR

Kazandığı söylenen paraların hesabına yatmaması üzerine dolandırıldığını fark eden mağdur, soluğu Yalova Cumhuriyet Savcılığı’nda aldı. Yalova Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne ifade veren mağdur yaşadığı olayı polise bir bir anlattı. Mağdur emniyette aynı gün içinde kendisi gibi 5 kişinin daha başvuru yaptığını öğrendi. Halen paylaşım yapılan sosyal medya hesabından 10’larca kişinin dolandırıldığı iddia edildi. Öte yandan hızını alamayan dolandırıcılar tüm yaşananlara rağmen mağdurdan 10 bin lira daha talep etti.

“DOLANDIRILDIĞIMI BİLE BİLE 18 BİN LİRAYI NASIL YATIRDIĞIMI HALA ANLAMIŞ DEĞİLİM”

Adını açıklamak isteyen mağdur sosyal medya hesabı nedeniyle daha fazla kişinin zarar görmesini istemediğini ifade etti. 3 yıldır takip ettiği hesabın Yalova ilgili sürekli paylaşımlar yaptığı ve bu nedenle de güvendiğini ifade eden mağdur, “Ben böyle haberler duyunca hep insanların nasıl inandığına şaşırırdım. Aslında 3 bin lirayı yatırdıktan sonra dolandırıldığımı anladım. İnsan sanki hipnoza giriyor. Dolandırıldığımı bile bile 18 bin lirayı nasıl yatırdığımı hala anlamış değilim” dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Yalova
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