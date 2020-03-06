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Yalova Belediye Başkan Vekilliğine Mustafa Tutuk seçildi!

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2020 15:34 | Son Güncelleme

Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yerine Belediye Başkan Vekilliğine meclis üyesi Mustafa Tutuk seçildi.

Yalova Belediye Başkan Vekilliğine Mustafa Tutuk seçildi!

Yalova Belediyesi'nde yürütülen 'zimmet' soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Belediye Başkanı Vefa Salman'nın yerine, meclis üyesi Mustafa Tutuk seçildi.

NE OLMUŞTU?

Yalova Belediyesi'nde, muhasebe bölümünde çalışan ve yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolan Reşat Elgin'in Denizli'de yakalanmasının ardından soruşturma genişletildi. Art arda düzenlenen operasyonlar ile Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ile muhasebe çalışanı Reşat Elgin, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, sekreter Bahar Taşkömür, paraların aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi, firma çalışanı Orhan Gedik, belediyeden usulsüz ödeme aldıkları tespit edilen Taner Tan, Hakan Çelik, Emrah Gök, Engin Özcan, Beytullah Baltacı, Sinem Çakalaşma Deniz, Kartal Özgür Barutçu ve Cem Dindar tutuklandı. Güleç'in şoförü B.E. ile muhasebe çalışanı S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VEFA SALMAN GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Yaşanan gelişmelerin ardından hakkında 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'zimmet' suçlarından soruşturma başlatılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile tutuklu olan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığı tarafından, Anayasa'nın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince, 27 Şubat günü geçici olarak görevlerinden uzaklaştırıldı.

GÜLEÇ'İN TUTUKLANMASIYLA CHP'NİN MECLİS ÜYE SAYISI DÜŞTÜ

Vefa Salman'dan boşalan başkanlık için bugün belediye meclisinde seçim yapılı. 31 meclis üyesinin bulunduğu Yalova Belediyesi'nde, üyelerin 15'i AK Parti, 2'si MHP, 14'ü ise CHP'den oluşuyordu. Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in tutuklanması ile CHP'nin belediye meclisindeki üye sayısı 13'e düşmüştü.

MUSTAFA TUTUK SEÇİLDİ

Yapılan seçimin sonuçlarına göre; görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yerine Belediye Başkan Vekilliğine meclis üyesi Mustafa Tutuk seçildi.


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