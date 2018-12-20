Yalova Belediye Başkanı, 'bizi mutlu eden bir olay' diye duyurdu

Salman, merkez üssü Çınarcık ilçesi olan 4,5 büyüklüğündeki depremle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 Kasım'da merkez üssü Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlattı.
"BİZİ MUTLU EDEN BİR OLAY VAR"
Bu sabah 09.34'te 4,5 büyüklüğündeki bir depremin daha yaşandığını anlatan Salman, şöyle konuştu:
"Çınarcık Esenköy'den İmralı'ya giden hat üzerinden... Daha önce yaşanan depremin ikinci kolunda meydana geldiği bildirildi. Bizi mutlu eden bir olay var. Depremin mutlu edecek hali yok ama erken uyarı sistemi... Doğa Hareketlerini Araştırma Derneği tarafından ortaklaşa bir çalışma yapmıştık. Yaklaşık bir sene oldu. Yalova'da, Çınarcık'ta, Mudanya'da, Nilüfer'de istasyon kurulmuştu. 3-4 gün öncesinden geçen sefer olan deprem de bu deprem de orada sinyalini, mesajını verdi. Alınan verilerde bir deprem geleceği bilgisine ulaşıldı. Tabi bu tam yüzde 100 bilimsel bilgiye dayandığında ben Türkiye'de ve dünyada hayat kurtaracağına inanıyorum. Büyük depremleri aynı şekilde tespit edecek, o açıdan sevindirici."
"DEPREM BİR GÜN MUTLAKA GELECEK"
Salman, depremde can ve mal kaybının olmamasının kendilerini sevindirdiğini aktararak, Yalova'nın, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın üstünde olduğunu bildirdi.
Salman, sözlerini şöyle tamamladı:
"Birinci derecede deprem bölgesindeyiz. Deprem bir gün mutlaka gelecek. Bu depremlerin böyle küçük olması, 5'in altında olması sevindirici. Ancak büyük bir depremin gelmeyeceği anlamını da taşımıyor. Onun için biz depreme hazırlıklı olmalıyız. Deprem ile ilgili çıktığımız yolda unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız demiştik. Ki deprem kendisini unutturmuyor. Depremin öncesine, sonrasına ve anına hazırlıklı olmak zorundayız.
Yalova ile konuyu birleştirdiğimde, Yalova'nın elindeki toplanma alanlarını, park yerlerini kaybetmememiz gerekiyor. Beton yığını yapmamamız gerekiyor. Her ne olursa olsun haklı çıkıyorum. Haklı çıktığımdan mutlu muyum, değilim ama ne olursa olsun depremde binalar öldürüyor. Yüksek katlı binanın önünü açarsak ne olursa olsun o binalarda yine Allah muhafaza yüksek şiddetli deprem meydana geldiğinde birçok insanımızı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırız. Bu açıdan Yalova'nın betonlaşmasına karşıyım. Karşı çıkmaya da devam edeceğim. Depremde insanlar Japonya'daki gibi burnu bile kanamadan binadan güvenli bir şekilde çıkıp, güvenli alanlarda toplanmalılar."
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