Yalova Belediye Başkanı, 'bizi mutlu eden bir olay' diye duyurdu

Salman, merkez üssü Çınarcık ilçesi olan 4,5 büyüklüğündeki depremle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 Kasım'da merkez üssü Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlattı.

"BİZİ MUTLU EDEN BİR OLAY VAR"



Bu sabah 09.34'te 4,5 büyüklüğündeki bir depremin daha yaşandığını anlatan Salman, şöyle konuştu:

"Çınarcık Esenköy'den İmralı'ya giden hat üzerinden... Daha önce yaşanan depremin ikinci kolunda meydana geldiği bildirildi. Bizi mutlu eden bir olay var. Depremin mutlu edecek hali yok ama erken uyarı sistemi... Doğa Hareketlerini Araştırma Derneği tarafından ortaklaşa bir çalışma yapmıştık. Yaklaşık bir sene oldu. Yalova'da, Çınarcık'ta, Mudanya'da, Nilüfer'de istasyon kurulmuştu. 3-4 gün öncesinden geçen sefer olan deprem de bu deprem de orada sinyalini, mesajını verdi. Alınan verilerde bir deprem geleceği bilgisine ulaşıldı. Tabi bu tam yüzde 100 bilimsel bilgiye dayandığında ben Türkiye'de ve dünyada hayat kurtaracağına inanıyorum. Büyük depremleri aynı şekilde tespit edecek, o açıdan sevindirici."