Yalova Belediye Başkanı Salman, aday adaylığını açıkladı

Yalova Belediyesi önünden çok sayıda partiliyle yürüyerek, CHP İl Başkanlığı'na gelen Başkan Vefa Salman, 2019 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçim için aday adayı olduğunu duyurdu. Salman, "Yine, yeni, yeniden, Allah'ın izniyle vatandaşın da takdiriyle aldığımız 2014 seçimlerini hatta iki sefer aldığımız seçimi inşallah 2019'da da daha büyük daha açık farkla da alacağımıza olan inancım tamdır. Ekibimiz, ailemizle karar aldık. Bunu halka da danıştık. Yalovalılardan gelen teveccüh de yeniden aday olmam yönündeydi" diye konuştu.

"Ukalalık etmek istemem; ama parti benim partimse kişilerle bir husumetim, bir davam olamaz. Sonuçta Yalova'yı tercih etmemin sebebi de ben Yalova Belediye Başkanı'yım. Yalova Belediye Başkanlığı'na bir daha adayım. Onun için de benim başvuracağım yer, doğru adres, Yalova CHP'dir. Dolayısıyla Yalova için sonuna kadar hizmet etmeye hazırım. Bunda ille de bir makam, mevki sahibi olmak gerekmiyor. Bir gün ben 15- 20 yıl sonra mutlaka belediye başkanlığını bırakacağım. Ona niyetliyim zaten. Vefa Salman olarak o zaman da Yalova'ya sağlığım izin verdiği sürece hizmetlerim devam edecek."

'KAZANACAĞIMA İNANCIM YÜZDE 1 MİLYAR'

Başvuru dosyasını CHP Merkez İlçe Başkanı Tamer Sönmez'e veren Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, parti binası önündeki kalabalığa da seslenerek, şunları söyledi:

"Sizlerin de desteğiyle biraz önce başvuru dosyamı Merkez İlçe Başkanı'mıza ilettim. Bu anlamda da başta siz olmak üzere memleketimize, tabi ki bana ve ekibime 'Hayırlı olsun' diyorum. Allah utandırmasın, mahcup etmesin. Sizlere olan inancım, ilk günkü gibi devam ediyor. Bu işi 2 sefer başardık. Bu sefer de yeniden başaracağımıza inancım tam. Çünkü bana partim 2004'te 'Aday ol' demişti, olmadım. '2009'da ol' demişti olmadım. 2014'te 'Aday olacağım' diye ortaya çıktığımda kazanacağıma inancım, yüzde 1 milyondu. Bugün ise yüzde 1 milyar. Bu gücü sizlerden, Yalovalılardan, Yalova halkında alıyorum. Yalova'nın vefalı olduğunu biliyorum. Vefa Yalovalıdır, Yalova vefalıdır. Onun için geçen seçimde söylediğim gibi 'Bir daha Yalova' diyorum."

