Yalova Belediye Başkanı Salman: Partim onay verirse, yeniden adayım

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)-YALOVA Belediye Başkanı CHP’li Vefa Salman, göreve yeniden talip olduğunu açıkladı.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleştirdiği programla vatandaşlara 4,5 yıllık sürede yaptıklarını anlattı. Yalova aşığı olduğunu söyleyen Salman, yeniden göreve talip olduğunu söyledi. Programa CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, Ardahan eski milletvekili ve sanatçı Faruk Demir, CHP Yalova İl Başkanı Bahar Doğan, YTSO Başkanı Tahsin Becan, belediye meclis üyeleri, oda başkanları, STK başkanları, Yalova Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Amfi tiyatronun tamamen dolduğu program, sanatçı Faruk Demir’in 'Sarı Saçlım Mavi Gözlüm' adlı şarkısını seslendirmesiyle başladı. Elinde Türk bayrakları olan çocukların eşliğinde eşi Dilek Salman ile sahneye gelen Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, vatandaşları selamladı.

Konuşmasına başlayan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, “2013 senesinde Yalova’ya Vefa diye yola çıktık. Partim takdir etti, adaylığı Roman Mahallesi'nin kenarında bir evde doğan kasap bir babanın oğlu olan bana verdi ve sizlerin oylarıyla, Allah’ın da izniyle, Yalova Belediye Başkanı oldum. O süreçten sonra birlikte yöneteceğiz, sevgiyle büyüteceğiz dedik. Bu bir ekip işiydi. Ben ve ekibim Yalova’yı güzelleştirmeye, modernleştirmeye ve çağdaşlaştırmaya, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en güzel kentlerinden biri yapmaya ant içtik. Bu yolda taşları üst üste koyarak 4,5 yılı geride bıraktık. Beni bu günlere Yalova halkı getirdi. Sizlere yürekten teşekkür ediyorum. 2015 yılındaki seçim Türkiye’ye umut oldu. O nedenle de biz ‘Umuttur Yalova’ dedik. Ben insanları seven hümanist bir adamım. Ama siz Yalovalıları herkesten daha çok seviyorum. Söz konusu Yalova ise gerisi teferruattır. Ben Yalova’ya aşığım. Bir kere daha dünyaya gelsem yine bu kentte dünyaya gelmek isterim. Bu dünyada bir cennet varsa orası da Yalova’dır. Bizim başkanlığımızın bugüne kadar ki döneminde kentimize verdiğimiz en önemli katkılardan biri de Yalova’yı, dostluğun, huzurun ve barışın kentine dönüştürmemizdir” dedi.

Başkan Salman, programın sonunda belediye başkan yardımcılarını yanına davet ederek, “Son olarak şunu söylemek istiyorum. Benim adım Hıdır elimden gelen budur demek istemiyorum. Daha yapacak çok şey var. Yalova hizmet istiyor. Biz ekip olarak hazır mıyız? Hazırız. Bunu öncelikle benim partimin ve Yalovalıların da istemesi lazım. Yalova istiyor mu? Yalova tekrar Vefa Salman diyor mu?” diye sordu. Vatandaşlardan “Evet” yanıtını alan Salman, “Partim onay verirse, halkım da isterse yeniden adayım. O Vefa Salman ve ekibi size kurban olsun. Allah’a emanet olun” dedi.