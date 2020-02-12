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  4. Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme!

Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.02.2020 10:06 | Son Güncelleme

Yalova Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında dün adliyeye sevk edilen Belediye Mali İşler Müdürü ile muhasebe elemanı tutuklandı. Başkan Yardımcısı Halit Güleç’in de aralarında bulunduğu 3 kişinin sorgusu sürüyor

Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme!

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Denizli’de yakalanan muhasebe elemanı R.E, Mali İşler Müdürü Ş.R.K ve ile aynı birimde muhasebe elemanı olarak çalışan S.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi’ne sevk edilmişti.

Sanıklardan Mali İşler Müdürü Ş.R.K. ve R.E, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. S.Ö ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında daha önce de bir müteahhit tutuklanmıştı. .

YALOVA BELEDİYESİ BAŞAN YARDIMCISI'NIN SORGUSU SÜRÜYOR

Öte yandan Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç’in de aralarında bulunduğu 3 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yalova Belediyesi yolsuzluk soruşturması

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