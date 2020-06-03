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Yalova Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2020 12:16 | Son Güncelleme

Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 19'a yükseldi.

Yalova Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme!

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında belediye çalışanları E.D, C.H. ile usulsüz ödeme yapıldığı belirlenen C.Ö'nün gözaltına alındığı kaydedildi.

2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.Ö'nün tutuklandığı, E.D. ve C.H'nin adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı ifade edildi.

TUTUKLU SAYISI 19'A YÜKSELDİ

C.Ö'nün tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 19'a ulaştı.

Açıklamada soruşturma kapsamında bugün gözaltına alınan belediyede görevli bir sekreter ile 3 şoförün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Yalova Belediyesi yetkililerince, 6 Şubat'ta Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Ş.R.K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmış, gözaltına alınan zanlılardan belediye personeli S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri B.T. ile soruşturma dosyasında adı geçen şirketin muhasebe personeli O.G. de tutuklanmış, Güleç'in şoförü B.E. adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Ayrıca, T.T, H.Ç. ve E.G. de cezaevine gönderilmişti.

Belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddia edilen 9 zanlının daha cezaevine konulmasıyla soruşturmadaki tutuklu sayısı 18'e yükselmişti.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmış, Salman hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA

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