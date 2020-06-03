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  4. Yalova Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Gözaltılar var

Yalova Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Gözaltılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2020 12:16 | Son Güncelleme

Yalova Belediyesi’nde 18 kişinin tutuklu olduğu yolsuzluk soruşturması kapsamında belediye çalışanı 4 kişi gözaltına alındı.

Yalova Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Gözaltılar var

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni gözaltılar yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç’in sekreteri S.K ve belediyede şoför olarak görev yapan A.I, F.V ve Ö.G gözaltına alındı. Sekreter S.K soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

BAKANLIK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMIŞTI

Gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri sonrasında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edileceği öğrenildi.Aralarında Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç’in de bulunduğu 18 kişinin tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında Vefa Salman da İçişleri Bakanlığı tarafından Yalova Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: İHA

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