Yalova Belediyesi'nden zimmetine para geçiren muhasebeci 1 milyon TL değerinde villa almış

Yalova Belediyesi'nin muhasebe biriminde çalışan, evli ve 2 çocuk babası R.E., 3 gün önce öğle molasına çıktı. Belediyenin karşısındaki otoparka park ettiği aracına binen R.E., kayıplara karıştı. R.E.'ye cep telefonu numarasından da ulaşamayan Yalova Belediyesi yetkilileri, belediyenin banka hesaplarını inceledi. İncelemede, R.E.'nin bir paravan inşaat şirketi kurduğu ve bu şirketin hesabına para aktarıldığı tespit edildi. Bunun üzerine tüm muhasebe kayıtlarını incelemeye alan Yalova Belediyesi yetkilileri R.E. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yalova Belediyesi'nce, İçişleri Bakanlığı'ndan Mülkiye Müfettişi ve Sayıştay'dan denetçi talep edilerek soruşturma derinleştirildi. Yapılan ilk incelemelerin ardından Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş da açığa alındı.

1 MİLYON TL DEĞERİNDE VİLLA ALMIŞ

İncelemede R.E.'nin 8-9 ay önce Yalova merkezde 1 milyon TL değerinde villa aldığı ortaya çıktı. Evin, banka kredisi kullanılarak alındığı iddia edildi. R.E.'nin almış olduğu ev, drone ile havadan görüntülendi. Ayrıca R.E.'nin, kiraya verdiği bir taksisinin de olduğu öğrenildi.