HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yalova Belediyesi'nden zimmetine para geçiren muhasebeci 1 milyon TL değerinde villa almış

Yalova Belediyesi'nden zimmetine para geçiren muhasebeci 1 milyon TL değerinde villa almış

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2020 09:16 | Son Güncelleme

Yalova Belediyesi'nde muhasebe çalışan R.E.'nin yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, 1 milyon TL'nin üzerinde parayı zimmetine geçirdiği ortaya çıktı. Ayrıca R.E.'nin, kısa zaman önce yaklaşık 1 milyon TL değerinde villa aldığı öğrenildi.

Yalova Belediyesi'nin muhasebe biriminde çalışan, evli ve 2 çocuk babası R.E., 3 gün önce öğle molasına çıktı. Belediyenin karşısındaki otoparka park ettiği aracına binen R.E., kayıplara karıştı. R.E.'ye cep telefonu numarasından da ulaşamayan Yalova Belediyesi yetkilileri, belediyenin banka hesaplarını inceledi. İncelemede, R.E.'nin bir paravan inşaat şirketi kurduğu ve bu şirketin hesabına para aktarıldığı tespit edildi. Bunun üzerine tüm muhasebe kayıtlarını incelemeye alan Yalova Belediyesi yetkilileri R.E. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yalova Belediyesi'nce, İçişleri Bakanlığı'ndan Mülkiye Müfettişi ve Sayıştay'dan denetçi talep edilerek soruşturma derinleştirildi. Yapılan ilk incelemelerin ardından Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş da açığa alındı.

1 MİLYON TL DEĞERİNDE VİLLA ALMIŞ

İncelemede R.E.'nin 8-9 ay önce Yalova merkezde 1 milyon TL değerinde villa aldığı ortaya çıktı. Evin, banka kredisi kullanılarak alındığı iddia edildi. R.E.'nin almış olduğu ev, drone ile havadan görüntülendi. Ayrıca R.E.'nin, kiraya verdiği bir taksisinin de olduğu öğrenildi.

YALOVA BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Yalova Belediyesi'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü çalışanı R.E. tarafından muhasebe kayıtlarında yapılan usulsüz işlemlerin tespiti sonrasında başlayan sürecin kamuoyuna yansımasıyla birlikte asılsız birtakım iddialarda beraberinde gündeme gelmeye başladı. Bu asılsız iddialar ve telaffuz edilen abartılı rakamlar üzerine tarafımızca açıklama yapılması zarureti ortaya çıkmıştır. 20 yılın üzerinde bir zamandır belediyemizde kadrolu işçi olarak aynı departmanda görev yapmakta olan R.E.'nin muhasebe kayıtlarında yapmış olduğu durum tarafımızca tespit edildikten sonra Belediye Başkanlığınca gerekli tüm işlemler ivedilikle yapılmaya başlanmıştır. Durumun tam olarak tespiti ve adli mercilere aktarılması amacıyla ilk olarak idari soruşturma başlatılmış olup, konuyla ilgili Hukuk İşleri Müdürü muhakkik olarak tayin edilmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde Belediye Başkanlığımızın talimatıyla 06.02.2020 tarihinde Emniyet Müdürlüğü’ne müracaat edilmiştir. Emniyet güçlerine yapılan başvurunun hemen ardından 07.02.2020 tarihinde ise Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na da suç duyurusunda bulunulmuştur. Soruşturmanın daha sağlıklı olarak ilerlemesi için Mali Hizmetler Müdürü açığa alınmıştır. Tüm bu işlemlerin yanı sıra kayıtların daha titiz ve kapsamlı incelenmesi için Yalova Valiliği/Yalova Defterdarlığı’ndan denetmen talep edilmiştir. Bununla birlikte İçişleri Bakanlığı’ndan Mülkiye Müfettişi ve Sayıştay'dan denetçi talep edilmiştir. Olayın bundan sonra ki süreci emniyet güçlerinin ve adli makamların kontrolünde devam edecektir. Personelin gerçekleştirdiği münferit olayda belediyemizi ve Başkanlık makamını hedef gösteren mesnetsiz haber ve yorumlar içinde gerekli adli işlemlerin yapılacağını bildiririz."

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler
PARTNER Bu kez Çin değil! Bu pazar görenleri şoke ediyor Bu kez Çin değil! Bu pazar görenleri şoke ediyor
Manisa'da depremManisa'da deprem
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yalova Yalova Belediyesi muhasebeci villa

En Çok Okunan Haberler

Şampiyon kararını verdi! Ünlü futbolcuyla anlaştı

Şampiyon kararını verdi! Ünlü futbolcuyla anlaştı

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı belgelendi! Ünlü çift Atina'da görüntülendi

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı belgelendi! Ünlü çift Atina'da görüntülendi

Tepki çeken görüntüler! Alkollü sürücü jandarmayı böyle tehdit etti

Tepki çeken görüntüler! Alkollü sürücü jandarmayı böyle tehdit etti

Annesini kurtarmak isteyen 15 yaşındaki çocuk, babasını vurdu

Annesini kurtarmak isteyen 15 yaşındaki çocuk, babasını vurdu

İstanbul beyaza büründü

İstanbul beyaza büründü

14 yaşındaki annenin ifadesi kan dondurdu! 'Tecavüze uğradım'

14 yaşındaki annenin ifadesi kan dondurdu! 'Tecavüze uğradım'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Diyarbakır'da operasyon! Yunus Memiş gözaltına alındı

Diyarbakır'da operasyon! Yunus Memiş gözaltına alındı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Kan donduran olay! 14 yaşında doğum yapan kız...

Kan donduran olay! 14 yaşında doğum yapan kız...

Uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Fotoğrafları ortaya çıktı

Uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Fotoğrafları ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da muhteşem görüntüler... Kar, kenti beyaza bürüdü

İstanbul'da muhteşem görüntüler... Kar, kenti beyaza bürüdü

Son dakika! Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Son dakika! Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber: 1 şehit

Acı haber... 1 askerimiz şehit oldu

Edirne'de üzücü olay... Kuşlar donarak öldü

Üzücü olay... Böyle bulundular

Yardım kolilerini depremzedelere fırlatmıştı! O kişi PKK'lı çıktı

Yardım kolilerini depremzedelere fırlatan kişi bakın kimmiş!

Kavga sırasında annesine silah çeken babasını öldürdü

Annesine silah çeken babasını öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.