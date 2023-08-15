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Yalova Belediyesi Personel A.Ş. Müdürü Alpan Solmaz, oğlunun karıştığı ölümlü kaza sonrası istifa etti

15.08.2023 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova Belediyesi Personel A.Ş. Müdürü Alpan Solmaz'ın 19 yaşındaki oğlu, kendi kullandığı araçla bir motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede kaybetti. hayatını kaybetti. Solmaz ise oğlunun yaptığı kazanın ardından belediyedeki görevinden istifa etti. Kazaya karışan aracın, belediye iştiraklerinden birine ait kiralık araç olduğu iddia edildi.

Yalova Belediyesi Personel A.Ş. Müdürü Alpan Solmaz, oğlunun karıştığı ölümlü kaza sonrası istifa etti

Yalova'daki kaza, geçen perşembe gecesi Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen Yalçın Pehlivan yönetimindeki motosiklete, hafif ticari araçla çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle savrularak motosikletten düşen sürücü Yalçın Pehlivan ile eniştesi Murat Türk (39) ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yalçın Pehlivan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Murat Türk ise bir günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Yalçın Pehlivan, Yalova Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Kabaklı köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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TUTUKLANDI

Kazanın ardından gözaltına alınan hafif ticari araç sürücüsü Muhsin Aykut Solmaz (19), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Solmaz'ın, Yalova Belediyesi Meclis Üyesi ve Personel A.Ş. Müdürü Alpan Solmaz'ın oğlu olduğu ortaya çıktı.

KAZA YAPAN ARAÇLA İLGİLİ İDDİA

Kazaya karışan aracın, belediye iştiraklerinden birine ait kiralık araç olduğu iddia edildi. Kazanın ardından Alpan Solmaz, belediyedeki Personel A.Ş. Müdürlüğü görevinden istifa etti. Solmaz'ın yerine Bülent Tanır getirildi. (DHA)


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