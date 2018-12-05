Yalova Belediyesi'nde silah sesleri; Başkan Salman'la görüşemeyince ateş açtı

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA) - YALOVA Belediyesi'ne gelerek Başkan Vefa Salman ile görüşmek isteyen Özcan D., talebi kabul edilmeyince yanında getirdiği tabancayı çıkartıp, ateşledi. Belediye Başkanı Salman'ın makam odasının da bulunduğu 3'üncü katta meydana gelen olayda Özcan D.'nin tabancasından çıkan kurşunlar pencere camlarına isabet etti. Özcan D. gözaltına alındı.

Özcan D. (45), büfe yeri istemek amacıyla Yalova Belediyesi'ne gelerek, Belediye Başkanı CHP'li Vefa Salman ile görüşmek istediğini söyledi. Ancak görevliler, Özcan D.'ye, Başkan Salman ile görüşemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen Özcan D., makam odasının da bulunduğu 3'üncü katta, "Başkanla görüşmek istiyorum, onu getirin bana" diye bağırdı. Belindeki tabancayı çeken Özcan D., art arda 2 el ateşledi. Binada panik yaşanırken, tabancadan çıkan kurşunlar pencere camlarına isabet etti. Özcan D., binadaki polis tarafından hemen etkisiz hale getirildi. Özcan D. gözaltına alınırken, olayda yaralanan olmadı.

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