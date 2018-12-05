HABER

Yalova Belediyesi'nde silah sesleri; Başkan Salman'la görüşemeyince ateş açtı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 15:17 | Son Güncelleme

SURİYE'DE TÜRKMENLERLE BİRLİKTE SAVAŞTIĞI İDDİASI Yalova Belediye binasında, Başkan Vefa Salman ile görüşemeyince tabancayla iki el ateş açan Özcan D.'nin, sosyal medya hesaplarında, iç savaşın yaşandığı Suriye'de elinde Kalaşnikof piyade tüfeğiyle çekilmiş fotoğraflar paylaştığı görüldü.

Yalova Belediyesi'nde silah sesleri; Başkan Salman'la görüşemeyince ateş açtı (2)

SURİYE'DE TÜRKMENLERLE BİRLİKTE SAVAŞTIĞI İDDİASI
Yalova Belediye binasında, Başkan Vefa Salman ile görüşemeyince tabancayla iki el ateş açan Özcan D.'nin, sosyal medya hesaplarında, iç savaşın yaşandığı Suriye'de elinde Kalaşnikof piyade tüfeğiyle çekilmiş fotoğraflar paylaştığı görüldü. Özcan D.'nin bir süre önce Suriye'ye giderek Türkmen birliklerine katılarak, cephede rejim ve terör örgütlerine karşı savaştığı öne sürüldü.
BAŞKANLA FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞ
Şüpheli Özcan D.'nin 29 Haziran tarihinde yapılan bir açılış etkinliğinde Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. Özcan D.'nin bu fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.
Bu arada olay sonrası polis ekipleri tarafından Özcan D.'nin ikna edilmeye çalışıldığı anlar, vatandaşlar tarafından görüntülendi.
VALİLİK: YARDIM İSTEMEK İÇİN GELMİŞ
Yalova Valiliği, olayla ilgili açıklama yaptı. Şüphelinin işlettiği tekstil atölyesinin iflas etmesi nedeniyle yardım talep etmek için belediyeye geldiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
"Saat 11.00 sıralarında Yalova Belediye binası içerisinde ruhsatsız tabanca ile iki el ateş eden ve çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli Ö.D. (43) isimli şahıs, olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişeklerle ile birlikte hızlı bir şekilde olay yerine intikal eden ekiplerimiz tarafından etkisiz hale getirilerek yakalanmıştır. Alınan ilk bilgilere göre şüphelinin belediyeden kiralayarak işlettiği tekstil atölyesinin iflas etmesi nedeniyle belediyeye borçlandığı, bu nedenle maddi sıkıntıya girdiği için belediyeden yardım talep ettiği, ancak kendisine belediyeden muhatap bulamaması nedeniyle olayı gerçekleştirdiği öğrenilmiştir. Olay ile ilgili çalışmalar devam etmektedir."
BELEDİYE: SİLAHINI İKİNCİ KATTA ATEŞLEDİ
Yalova Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise Özcan D.'nin silahını ikinci katta ateşlediği ifade edildi. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"5 Aralık Çarşamba günü Yalova Belediyesi’nde münferit bir olay yaşanmıştır. Yaşanan bu olayda; Yalova Belediyesi’ne gelen Ö.D isimli şahıs, Belediye Başkanımız Sayın Vefa Salman ile görüşmek istemiştir. Yetkililer ise kendisine belediye başkanımızın dışarıda bir programda olduğunu iletmişlerdir. Bu olayın ardından Ö.D isimli şahıs belediyenin 2'nci katında çay ocağı önünde belli bir süre beklemiş ve çay ocağında bulunan şahıslara uyarı yaparak ‘sizlerle bir sorunum yok’ deyip silahını iki kez ateşlemiştir. Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde iddia edildiği gibi başkanlık katında bu olay yaşanmamıştır. Bilindiği gibi Sosyal Belediyecilik anlayışıyla 5 yıldır görevini sürdüren Yalova Belediye Başkanımız Vefa Salman, Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir uygulama yapmaktadır. Salı günü 08.00- 09.00 saatleri arasında ‘Şeffaf Oda’da ve her Perşembe günü 10.00- 12:00 saatlerinde ise ‘Halk Günü’nde vatandaşlarımızla bir araya gelerek çözüm odaklı çalışma yapmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Yalova Belediyesi'nde silah sesleri; Başkan Salman'la görüşemeyince ateş açtı (2)Yalova Belediyesi'nde silah sesleri; Başkan Salman'la görüşemeyince ateş açtı (2)Yalova Belediyesi'nde silah sesleri; Başkan Salman'la görüşemeyince ateş açtı (2)Yalova Belediyesi'nde silah sesleri; Başkan Salman'la görüşemeyince ateş açtı (2)

Hepsi ortaya çıktı! Altınları böyle saklamışlarHepsi ortaya çıktı! Altınları böyle saklamışlar
Uçuş öncesi panik yaratan mesajdan aşk üçgeni çıktı!Uçuş öncesi panik yaratan mesajdan aşk üçgeni çıktı!
Uyuşturucu hapları kloze atarken yakalandılarUyuşturucu hapları kloze atarken yakalandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kaybolan 2 asker bulundu! Diri diri gömülmüşler' paylaşımlarına soruşturma!

'Kaybolan 2 asker bulundu! Diri diri gömülmüşler' paylaşımlarına soruşturma!

Son dakika! İstanbul'da banka hesaplarından 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi

Son dakika! İstanbul'da banka hesaplarından 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi

Motorine zam geliyor! Fiyatlara yansıyacak mı?

Motorine zam geliyor! Fiyatlara yansıyacak mı?

Memet Ali Alabora hakkında yakalama kararı

Memet Ali Alabora hakkında yakalama kararı

Soner Yalçın yazdı: Erdoğan'ın korku oyunu bozulacak mı?

Soner Yalçın yazdı: Erdoğan'ın korku oyunu bozulacak mı?

Meğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntüler

Meğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntüler

İlginizi Çekebilir

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

Pilot öyle bir anons yaptı ki... 'Yayılmış durumdalar'

Canlı yayında tecavüz itirafı! Stüdyo dondu kaldı

Canlı yayında tecavüz itirafı! Stüdyo dondu kaldı

Apart daireye fuhuş operasyonu! Böyle basıldılar

Apart daireye fuhuş operasyonu! Böyle basıldılar

Hafta sonu herkes Kartepe'ye akın etti

Herkes oraya akın etti: Doldu, taştı

Eşcinsel ilişki için gitti, hayatının şokunu yaşadı

Eşcinsel ilişki için gitti, hayatının şokunu yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

Diyarbakır'da anne ile kızı apartman dairesinde bacaklarından vuruldu

Diyarbakır'da yaşandı! Anne ile kızı aynı anda...

Nasıl olur? Kocaeli'nde pembe renkli martı şaşkınlığı!

Nasıl olur? Kocaeli'nde pembe renkli martı şaşkınlığı!

Uçuş öncesi panik yaratan mesajdan aşk üçgeni çıktı!

Uçuş öncesi panik yaratan mesajdan aşk üçgeni çıktı!

Yemek için herkes sıraya giriyor

Yemek için herkes sıraya giriyor

Ölüm döşeğinde gelen itirafla yıkıldı!

Ölüm döşeğinde gelen itirafla yıkıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.