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YALOVA BELEDİYESİ'NE YAPILAN SALDIRI ANI KAMERADA

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 18:38 | Son Güncelleme

YALOVA Belediyesi’ne sabah yapılan saldırıyla ilgili içerisinde saldırganın yer aldığı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

YALOVA Belediyesi’ne sabah yapılan saldırıyla ilgili içerisinde saldırganın yer aldığı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Silahıyla ateş ettiği anlar an be an güvenlik kameralarına yansıyan şahıs, Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından etkisiz hale getirilmiş, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatılmıştı. Olay nasıl olmuştu? Sabah saatlerinde Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’la görüşmek isteyen Özcan D. isimli şahıs yetkililerden ‘Belediye başkanı burada yok’ cevabını alınca bir üst kata çıkmış ve aldığı olumsuz cevapla sinirlenerek pencereye 2 el ateş etmişti. Olay yerine gelen ekipler şahsı etkisiz hale getirerek Yalova İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürmüştü.

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