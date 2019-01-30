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Yalova-Bursa Karayolu'nda kepçe dehşeti: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 18:49 | Son Güncelleme

YALOVA-Bursa Karayolu Öğretmen İbrahim Uslu Sokak'ta meydana gelen olayda kepçe operatörü Uysal Polat?ın idaresindeki iş makinesi, karayolu kenarında ani manevra yapınca Yalova?dan Bursa?ya seyir halinde olan işçi taşıyan minibüse çarptı.

YALOVA-Bursa Karayolu Öğretmen İbrahim Uslu Sokak'ta meydana gelen olayda kepçe operatörü Uysal Polat?ın idaresindeki iş makinesi, karayolu kenarında ani manevra yapınca Yalova?dan Bursa?ya seyir halinde olan işçi taşıyan minibüse çarptı. Ahmet Cinemre idaresindeki 34 EU 4168 plakalı minibüs, çarpmanın etkisiyle orta refüjdeki bariyerlere çarptı.
Yaşanan kaza sonucu kepçe operatörü, minibüs şoförü ve minibüs içerisindeki 4 işçi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve polis aracı gönderildi. Yaralı olan kepçe operatörü Uysal Polat, minibüs şoförü Ahmet Cinemre, işçiler Emre Burak Deniz, Ömer Faruk Erdoğan, Tolga Bergay ve Turan Demir, Yalova Devlet Hastanesi?nde tedavi altına alındı.
Kazanın ardından Yalova-Bursa Karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Öte yandan burada bulunan işçiler ise kepçenin freninin boşaldığını, kazanın bu yüzden meydana geldiğini iddia ettiler. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Diğer yandan freni boşaldığı iddia edilen kepçenin kaza anı bu bölgede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Kazada yaralananların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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