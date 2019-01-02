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Yalova-Bursa karayolunda narenciye kamyonu devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 23:43 | Son Güncelleme

YALOVA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği mandalina yüklü kamyon devrildi.

YALOVA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği mandalina yüklü kamyon devrildi. Kamyon sürücüsü U.Ü(53) olay yerinde öldü.
Kaza, akşam saatlerinde Yalova-Bursa Karayolu Soğucak mevkiinde meydana geldi. Yalova'ya seyir halinde olan U.Ü.(53) yönetimindeki 09 AAR 365 plakalı mandalina yüklü olan kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Metrelerce sürüklendikten sonra devrilen kamyonun sürücüsü U.Ü., olay yerinde yaşamını yitirdi. Nareciye yüklü kamyonun devrilmesiyle birlikte, kamyonun kasasında bulunan portakal ve mandalinalar yola saçıldı. Kaza sonucu Yalova-Bursa karayolunun sağ şeridi bir süre trafiğe kapatıldı. Kamyonun içerisine sıkışan U.Ü.'nün cesedi itfaiye ekiplerince araçtan çıkartıldı. Sürücü U.Ü.'nün cansız bedeni Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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