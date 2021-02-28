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Yalova Çınarcık’ta doğalgaz patlaması

28.02.2021 11:30 | Son Güncelleme:
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Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bir apartmanın 3.

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bir apartmanın 3. katında doğalgaz patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 5 katlı bir binanın 3. katındaki dairede meydana gelen doğalgaz patlaması panik ve korkuya sebep oldu. Patlamanın meydana geldiği dairede büyük çapta hasar oluşurken, 1 kişi yaralandı. Gece patlama sesi ile uyanan mahalle sakinleri büyük korku yaşadı.
Olay gece saat 23.00 sıralarında Çınarcık ilçesi, Harmanlar Mahallesi Harman Sokak’ta bulunun 5 katlı binada meydana geldi. Apartmanın 3. katındaki 6 numaralı dairede oturan Ömer Erdem’e ait evde şiddetli bir patlama meydana geldi. Apartman ve çevresinde büyük korkuya neden olan patlamada ev harabeye dönerken, üst katlarda oturanlar ile çevredeki binalarda hasar oluştu. Patlamanın ardından dairede yangın çıkarken, apartmanda oturanlar ise panik ve korku içerisinde evlerini terk etti.
İhbar üzerine olay yerine Çınarcık itfaiyesi, polis, sağlık ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, patlamanın doğalgazdan kaynaklandığını belirlerken, evde bulunan 1 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralı olay yerine gelen itfaiye görevlileri tarafından çıkartıldı. Evde oturan Ömer Erdem’de 3. derece yanık yaraları meydana geldi. Sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederken, itfaiye görevlileri ise yangını söndürdü. Yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Yalova Devlet Hastaneye kaldırıldı.
Bu arada tedbir amaçlı mahallenin doğalgaz ve elektriği kesildi. Patlama ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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