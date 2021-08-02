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  4. Yalova'da 1 Eylül'e kadar piknik ve mesire yerlerinde ateş yakmak yasaklandı

Yalova'da 1 Eylül'e kadar piknik ve mesire yerlerinde ateş yakmak yasaklandı

02.08.2021 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da orman yangınlarına önlemek amacıyla piknik ve mesire yerlerinde mangal, semaver, kamp ateşi ve kontrollü ateş yakmaya 1 Eylül'e kadar izin verilmeyecek.

Yalova'da 1 Eylül'e kadar piknik ve mesire yerlerinde ateş yakmak yasaklandı

Yalova İli Orman Yangınlarını Önleme Mücadele Komisyonu Vali Muammer Erol Başkanlığı'nda toplandı. Toplantıda orman yangınlarıyla mücadeleyle ilgili yeni kararlar alındı.

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1 EYLÜL'E KADAR ATEŞ YAKMAK YASAK

Kentteki tüm piknik ve mesire yerleri ile Delmece Yaylası Milli Parkı sınırları içindeki tüm alanlarda 1 Eylül'e kadar mangal, semaver, kamp ateşi ve kontrollü ateş yakmak yasaklandı.

Toplantıda ayrıca ormanla ilişiği olmayan mahalleler de dahil anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasına izin verilmeyecek.

Komisyon ayrıca orman alanı civarındaki tesis ve sanayi kuruluşlarının da yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alması yönünde karara vardı.

Toplantıda her türlü patlayıcı, havai fişek, maytap ve benzeri yakıcı maddeleri kullanılmasına da yasak getirildiği bildirildi. (AA)

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yangın Yalova
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